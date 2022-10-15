Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor mağlubiyetinin ardından umutlu konuşarak, "Yolun sonunda şampiyonluğu görüyoruz" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor mağlubiyetinin ardından umutlu konuşarak, "Yolun sonunda şampiyonluğu görüyoruz" dedi.

Gol pozisyonlarında daha çok çalışmaları gerektiğini söyleyen Okan Buruk, “Ülkemizde yaşanan Bartın felaketiyle hepimiz çok mutsuz olduk. Tekrar başsağlığı dileklerimle başlamak istiyorum. Bugün için baktığımızda tabii istediğimiz gibi bir oyun olmadı, istediğimiz gibi bir sonuç olmadı. Maça başlangıcımız daha sonra ilerleyen dakikalarda hem kolay top kayıpları hem de ikili oyunda biraz eksik kaldık. Bizim kalitemizdeki oyuncuların daha iyisini yapması gerekiyordu. Kolay goller yedik baktığımızda. İkinci gol belki faul olabilir. Bir ayak darbesi vardı. Tabii bununla ilgili oyuncularımız görüntüler olduğunu söyledi. İkinci gol bizi psikolojik anlamda biraz geriye itti ve ikinci devre değişikliklerle başladık. Yani 3 tane değişiklik yaptık ve daha iyi olmamız gerekiyordu. İstediğimiz seviyede bir oyun olmadı. Maçın geneline baktığımız zaman rakip kaleye yaklaşsak da, gol pozisyonlarına girsek de özellikle ceza sahası çevresinde yaptığımız ortalar çok başarılı değildi. Bununla ilgili daha önceden de aynı sıkıntıları yaşamıştık. Düzeltmemiz gereken bir şey de yerleşimimiz. Gol pozisyonuna girme ve gol atma üzerine daha çok çalışmamız gerekiyor” dedi.

"Oyuncularıma inanıyorum"

Buruk, takım olarak yolun sonunda şampiyonluğu gördüklerini söyleyerek, “Tabii ki bireysel kalitede çok kaliteli oyuncularımız var. Bireysel olarak bize direkt olarak maç kazandırabilecek oyuncularımız var. Bununla ilgili daha net olarak bu oyuncularımızın gerçekten maç kazandırmalarında fayda alamadık ama iyi bir takımız ve iyi bir kadromuz var. Oyuncularıma inanıyorum. Galatasaray taraftarı bu takıma çok inandı, bize inandı ve burada da gördük takımın arkasından inanılmaz bir şekilde karşıladılar. Maçlarımız çok dolu bir şekilde geçiyor. Bu sene 9. maç 6. deplasmanı oynadık. Tabii ki bu zorlu virajdan daha yüksek bir puanla çıkmayı düşünüyorduk ama bugün bizim için bir kaza oldu. Bundan sonra biz tekrar ayağa kalkacağız. Galatasaray taraftarının hiç şüphesi olmasın. Bize ve oyuncularımıza güvensin. Biz daha iyisini yapacağız ve yapmamız gerekiyor. Biz bunun daha iyisini yapabilecek bir takımız. Yolun sonunu şampiyonluk olarak görüyoruz. Bu oyun bize yetmez ama bu oyunu düzeltip özellikle saha içerisindeki paylaşımlarımızı daha yükseğe çıkartıp, kendi işimizi daha kolay hale getireceğiz. Bir ara oldu biliyorsunuz. Hem milli takım arası hem de bay geçtik. Bu dönemin de olumlu yansımadığını düşünüyoruz. Özellikle 2 haftalık maç oynamama süreci oyun anlamında belki düşük kalmamızın nedenlerinden birisi. Belki bunu da sayabiliriz ama dediğim gibi daha iyi olacağız ve daha iyisini yapacağız” ifadelerini kullandı.

“Hakemlerden en çok canı yanan takım Galatasaray"

Okan Buruk, VAR hakemlerinden canı en çok yanan kulübün Galatasaray olduğunu söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Sezon başından beri, belki 3’üncü elle blok yediğimiz pozisyon. Voleybol hakemleri bile bununla ilgili karar verebilirdi ama maalesef yeni kurulan sistem, VAR hakemlerinin sadece VAR’da karar vermeleri bunun şu anda işlemediğini çok net bir şekilde bize gösterdi. Bu durumdan her hafta şikayetçi olan kulüpler var. VAR hakemleri bunu şu anda istediği gibi kullanmaya başladı. Bundan en çok canı yanan da Galatasaray. Galatasaray taraftarının zaten hakem atamaları konusunda sinirlerinin ne kadar bozulduğunu net bir şekilde görüyoruz. Bugünkü Arda Kardeşler ataması, Yaşar Kemal Uğurlu ataması daha önce Giresun maçında Süper Lig’de çok fazla görev almamış bir hakemin atanması gibi. Atama kararları anlamında da bugün verilen VAR kararları anlamında da Galatasaray’a karşı bir oluşum olduğunu görüyoruz. Eğer Barış’ın golündeki eli görüyorsanız, ceza sahası içerisindeki penaltıyı da göreceksiniz. Boey’in ayağına gelen darbeyi de göreceksiniz. Görmüyorsanız da orada yer almayacaksınız. Orada görev alanlara da görev verenlerin bu konu ile ilgili kendilerine bence çeki düzen vermeleri gerekiyor. Bu çocuk oyuncağı değil. Bu kadar toplumun büyük kısmına oluşmuş spor dalında bu kadar büyük hataların yapılması gerçekten oradaki insanların bu işle ilgili başarısızlığını gösteriyor.”