Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Boluspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bizi çok zorladıkları bölümler oldu. Yeni transferlerimizin performansından çok iyi yanıt aldık" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Boluspor’u 4-1 mağlup etti. Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Buruk, "Tabii ki çok yoğun bir fikstürde buraya geldik. Bugün biraz da stada korkarak gelmiştik ama gerçekten stat atmosferi, stadın zemini temizlenmişti ve maç oynamaya müsaitti. İki takım da oyun içerisinde oynamaya çalıştı. Boluspor’u da tebrik etmek istiyorum onlar da maçın bazı bölümlerinde çok iyi oynadılar, bizi çok zorladıkları bölümler oldu. Ama ikinci yarı özellikle üçüncü golü bulduktan sonra çok daha rahat bir maç geçti bizim için. İlk yarı 3’lü savunma oynadık, ikinci yarı 4’lü savunmaya döndük. Burada tabii ki çok fazla eksiğimiz vardı ve dinlendirdiğimiz oyuncular da vardı" diye konuştu.

"Yeni transferlerimizin performansından çok iyi yanıt aldık"

Yeni transferler hakkında konuşan Teknik Direktörü Okan Buruk, "Maçın sonuna kadar oyunumuzu devam ettirdik özellikle genç oyuncularımızın performanslarını görmüş olduk, iyi yanıt aldık. Yeni transferlerimizin performansından çok iyi yanıt aldık. Genel olarak bizim için güzel bir akşam oldu. Birçok oyuncumuzu kullandık. Yine akademimizden oyuncularımızı kullanma şansımız oldu. Bence maçın sonunda da en güzel şeylerden biri de birçok akademi oyuncumuzla maçın sonunu getirmemizdi. O anlamda da mutluyuz. Boluspor’u oyundan dolayı tebrik ediyorum bundan sonraki maçlarda da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Özellikle sakatlıklar için ekstra bir hak tanınabilirdi"

UEFA Avrupa Ligi’nde takım listesiyle ilgili konuşan Okan Buruk, "Şimdi ekibimle birlikte listeyi belirleyeceğiz. Bu süreçte zorlanacağız, çünkü sadece 3 oyuncu ekleyebiliyoruz. İsterseniz 5 oyuncu çıkartın, yine de sadece 3 oyuncu ekleyebiliyorsunuz. Daha önce de söylediğim gibi, bu bazı takımlar için mantıklı bir durum değil. Özellikle sakatlıklar için ekstra bir hak tanınabilirdi. Çünkü büyük bir sakatlık yaşadık Icardi de. Kulüpler, bu tür büyük sakatlıklar için ek bir hak alabilmeliydi ama maalesef böyle bir imkan sunulmuyor. Bu nedenle transfer olacak oyuncularımızın birçoğuna Avrupa listemizin henüz net olmadığını açıkça söyledik. Türkiye ligi bizim için çok önemli, ona büyük önem veriyoruz. Avrupa’da da mücadele edeceğiz ve orada da hedeflerimiz var. Ancak kesin kararımızı bu akşam vereceğiz. Önümüzdeki maçta 3 oyuncumuz sarı kart cezalısı, bu yüzden kadro planlamasını dikkatli yapmalıyız. Bundan sonraki turlar için de durumu net bir şekilde görmek istiyoruz. Ayrıca, Roland Sallai de değerlendirdiğimiz isimlerden biri. Onu ilk yarıda transfer ettik ancak Avrupa listesinde yer almıyordu. Bu akşam, bu listeye dahil edilip edilmeyeceğine karar vereceğiz" dedi.

"Yavaş yavaş takıma adapte olması gerekiyor"

Son transfer Lemina’nın sağlık durumuyla alakalı konuşan Buruk, "Lemina’nın durumunu tam olarak bilmiyoruz. Doktorumuzla görüştüğümüzde, onun birkaç gün daha fizyoterapistler ve atletik performans ekibiyle çalışması gerektiğini belirtti. Yavaş yavaş takıma adapte olması gerekiyor. Çünkü yaklaşık 6 haftadır maç oynamıyor ve son 8-10 gündür takım antrenmanlarına katılmadı. Sadece bireysel antrenmanlar yaptı. Fiziksel durumunu değerlendirdikten sonra nihai kararımızı vereceğiz" ifadelerine yer verdi.

"Bizim tek isteğimiz, futbolun adaletli bir şekilde yönetilmesi"

Yabancı orta hakem hakkında yöneltilen soruyu cevaplayan Okan Buruk, "Her zaman söylüyorum, biz her şeye açığız. Eğer en iyisi olacaksa, en iyi gelecekse buna her zaman hazırız. ‘Şu gelsin, bu gelmesin’ gibi bir düşüncemiz yok. Kim yönetirse yönetsin, önemli olan adil bir şekilde kararların alınmasıdır. Son dönemde özellikle federasyon başkanını ve yönetim kurulunu çok fazla görmediğimizi söyleyebilirim. Türk futbolu ile ilgili bizi yeterince bilgilendirmediklerini ve çok fazla ön planda olmadıklarını düşünüyorum. Bu yüzden birçok konuda kararları Kulüpler Birliği alıyor. Galatasaray olarak, hakem konusunda da her zaman adil bir sistem istiyoruz. Özellikle VAR hakemleri konusunda geçen sezonla kıyasladığımızda, kalite açısından bir düşüş olduğunu görüyoruz. Geçen sezon gelen VAR hakemleri daha elit ve özenle seçilmişti. O dönem hakem konuları çok fazla tartışılmıyordu ama şu anda, mevcut VAR hakemleri konusunda ciddi soru işaretleri oluştu. Yapılan bariz hatalar nedeniyle insanlar haklı olarak endişeleniyor. Kimse kendisine ekstra bir ayrıcalık ya da hata yapılmasını istemiyor. Sadece herkes için adil bir yönetim olsun istiyoruz. Hakemin Türk ya da yabancı olması önemli değil. Önemli olan kaliteli ve tarafsız hakemlerin maçları yönetmesi. Orta hakem de iyi olmalı, yan hakemler de, VAR hakemleri de. Bizim tek isteğimiz, futbolun adaletli bir şekilde yönetilmesi" diye konuştu.