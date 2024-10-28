Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş ile RAMS Park’ta oynadığı 3 maçı da kazandı.

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi ve rakibini 2-1’lik skorla yendi. Bu derbi ile birlikte Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında 12. derbisine çıktı.

Okan Buruk’lu Galatasaray, bu sonuçla siyah-beyazlılara karşı oynadığı 6. maçta 4. galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılılar diğer 2 maçta da mağlup oldu.

51 yaşındaki teknik direktör ayrıca Galatasaray’ın başındayken, Beşiktaş ile RAMS Park’ta oynadığı 3 derbiyi de kazanmayı başardı.