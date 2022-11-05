Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş maçıyla antrenörlük kariyerindeki ilk derbisinden galip ayrıldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş maçıyla antrenörlük kariyerindeki ilk derbisinden galip ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray evinde Beşiktaş ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Okan Buruk da bir ilki yaşadı. Buruk, antrenörlük kariyerinde ilk derbisini siyah-beyazlılar ile oynadı ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Okan Buruk, 90 dakikanın sona ermesinin ardından büyük sevinç yaşadı.

Buruk, futbolculuk kariyerinde iki takımda da forma giymişti.