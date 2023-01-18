Ziraat Türkiye Kupası’nda Alanyaspor’u eleyerek çeyrek finale yükselen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, “Kazandığımız için, son 8’e kaldığımız için mutluyuz. İki kulvarda da hedeflerimiz devam ediyor. İnşallah 2 kulvarda da hedeflerimize ulaşacağız” dedi.

Ziraat Türkiye Kupası’nda Alanyaspor’u eleyerek çeyrek finale yükselen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, “Kazandığımız için, son 8’e kaldığımız için mutluyuz. İki kulvarda da hedeflerimiz devam ediyor. İnşallah 2 kulvarda da hedeflerimize ulaşacağız” dedi.

Ziraat Türkiye Kupas Son 16 Turu’nda Alanyaspor’u 2-1’lik skor ile mağlup eden Galatasaray adını çeyrek finale yazdırdı. Maç sonu basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kura olarak iyi bir takım ile eşleştiklerini ve Alanyaspor’un hafta sonu maç yapmadığını bu nedenle diri olduğunu söyledi. Alanyaspor’un kadro olarak elindeki en iyi 11’i sahaya sürdüğünü söyleyen Buruk, oyuna kendilerinden daha iyi başladıklarını belirtti. İlk yarıda iki gol ve çok sayıda pozisyon üreterek oyunu domine ettiklerini belirten Buruk, ikinci yarının belirli bölümlerinden rakiplerine daha çok pozisyon verdiklerini ifade etti.

“İki kulvarda da hedefimize ulaşacağız"

Rakibe verilen pozisyonlardan rahatsız olduğunu ifade eden Okan Buruk, “Zaman zaman oyun bizim istediğimiz gibi gitmedi. Özellikle rakip ceza sahasına daha az girdik ilk yarıya oranla. Maçın sön bölümünde girdiğimiz pozisyonlar oldu. Rakibimize de pozisyonlar verdik. Ama günün sonunda istediğimiz tura ulaştık. Hem oyuncularımı hem de rakip Alanyaspor’u tebrik etmek gerekiyor. Genele baktığımızda lig maçı gibi zevkli pozisyon dolu ve futbolun güzel olduğu bir akşam yaşattılar. Kazandığımız için son 8’e kaldığımız için mutluyuz. İki kulvarda da hedeflerimiz devam ediyor. İnşallah 2 kulvarda da hedeflerimize ulaşacağız” dedi.

“Bu pozitif hava bizi hedeflerimize en iyi şekilde götürecektir”

8 Süper Lig, 3 Ziraat Türkiye Kupası maçı oynadıklarını ve bu maçlardan arka arkaya 11 galibiyet alarak kazanma alışkanlığı edindiklerini ifade eden Buruk, hem oyun anlamında iyi işler yaptıklarının hem de gelişim gösterdiklerini belirtti. Sezon başından beri çok gelişim gösterdiklerini ifade eden genç teknik adam, oyuncuların performanslarını bulmasının bazen zaman aldığını söyledi. Geç oluşan bir takım olduklarını vurgusunda bulunan Buruk, oyuncularını iyi tanıdığını, oyuncuların da kendisini iyi tanıdığını söyledi. Takımda bugün rotasyon olduğunu ve oynayan oyuncularının sahada en iyisini yapmaya çalıştığını ifade eden Buruk, hem insani hem de futbol anlamında kaliteli oyuncular ile çalıştığını belirtti. Oyuncularının kişiliklerini sahaya koyduğunu belirten Buruk, “Maçtan ve antrenmandan önce ne istediğimizi, rakibimizin ne oynadığını hepsini doğru bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Onların verdiği tepki çok önemli. Biz sadece futbol takımı değiliz. Başkanımız, yönetim kurulumuz burada. Taraftarımızın ve kulübün bu seneki oluşturduğu pozitif ortam skorları da çok olumlu bir şekilde etkiliyor. Bu sene Galatasaray camiası kenetlenmiş, herkes şampiyonluk ve başarı için odaklanmış. Bu pozitif havayı oluşturduğumuz zaman bu takımada çok olumlu bir şekilde yansıyor. Biz saha içerisinde işimizi yapmaya çalışıyoruz. Saha dışı unsurları da bizim için önemli. Özellikle taraftarımızın bize verdiği destek. Bugün yine buradaydılar. Takımı her maçtan sonra tribüne çağırıyorlar. Bu desteği veriyorlar. Bu pozitif hava bizi hedeflerimize en iyi şekilde götürecektir” şeklinde konuştu.

“Kimle çıkarsak çıkalım hedefimiz kazanmak”

Son maça göre rotasyon yaptıklarını ifade eden Buruk, maç eksiği olan oyuncuları bir sonraki maçlara hazır tutmalarının çok önemli olduğunu söyledi. Muslera’yı getirilen Okan Kocuk ve Jankat Yılmaz’ın kendilerine verilen görevi en iyi şekilde yaptıklarını söyleyen Buruk, “Birçok oyuncu için bunu söyleyebiliriz. Hem oyuncularımız hazır tutuyoruz hem de performansını geliştiriyoruz. Son maç oynamayan Mertens’i kullandık. Dediğim gibi oyuncuların hem gelişimi hem de Galatasaray her maça kazanmak için çıkıyor. Bugün zor bir maçtı iyi bir takıma karşı oynadık. Özellikle son 2 iç saha maçını 4-1 ve 5-0 kazanmış güçlü bir takıma karşı oynadık. Bu yüzden kazandığımız için de mutuyuz. Oyuncularımızı da kazanıyoruz. Maç atmosferi yaşıyorlar, maç kondisyonu yakalıyorlar. Kimle çıkarsak çıkalım hedefimiz kazanmak ve bunu bugün de gösterdik” ifadelerini kullandı.

“Lehime de aleyhime de hata yapılmasın”

Hakem Volkan Bayarslan’ın performansı hakkında sorulan soruyu yanıtlayan Okan Buruk, “Hakeme eleştiride bulunmadık. Alanyaspor ile oynadığımız son maçta hakeme yönelik bir eleştirim olmuştu. Yanlış bir kırmızı kart göstermişti. Orada çok fazla eleştirdik. Bugünkü hakem performansını maçtan sonraki görüntüleri net bir şekilde gördükten sonra değerlendirebiliriz. Hakemin verdiği kararlar sonuca etki etti mi? Etmedi mi? Ben göremedim. Her hafta herkes için hatalar yapılabiliyor. İlk Alanyaspor maçında hakem bizim adımıza çok net bir hata yaptı. Burada 11 galibiyeti konuşurken, 12’inci galibiyeti konuşacaktık. Kimse lehine ve aleyhine hata yapılmasını istemiyor. Lehime de aleyhime de hata yapılmasın. Bu oyun içerisinde hatalar oluyor. Bunu da engellemek şu an için zor” dedi.