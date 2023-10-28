Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Çaykur Rizespor maçının ardından, “Rizespor bizim net gol pozisyonlarımızı engelledi” dedi.

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor’u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, “Bugün oynadığımız maç iç sahada hiç kaybetmemiş olan bir Rizespor’du. Bizim üst üste oynadığımız 2 zor maçın ardından konsantrasyon eksikliği olur diye düşünüyordum. Nitekim öyle de oldu. Oyunun devamında biraz daha üstüne koyarak gitmeye çalıştık. İlk yarı sonunda yaptığımız değişiklikler, ikinci yarıya başlangıcımız güzel oldu. Yine ceza sahasına yaklaştığımız yerlerde hem hatalarımız hem de rakibimiz güçlü bir şekilde ortaya çıkması sonucunda bizim net gol pozisyonlarımızı engellediler. İkinci yarı attığımız golün ardından hem biz hem de rakibimiz iyi oynadı. Dediğim gibi bu maçı kazanmak çok önemliydi. 9 maç üst üste kazandık. Deplasmanın 5’inde gol yemedik. Bu da bizim için değerli. Rizespor iyi bir performans gösterdi. Onları da tebrik etmek istiyorum” diye konuştu.