Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Hatayspor maçının 11’ine göre Dinamo Kiev karşısında değişiklik yapmadı.

UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında Galatasaray evinde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Hatayspor maçının 11’ine göre bu müsabakada değişiklik yapmadı. Sarı-kırmızılılarda Roland Sallai ile Eyüp Aydın, UEFA listesinde olmadığı için, Mauro Icardi ile Gabriel Sara sakatlığından ve Hakim Ziyech de teknik heyet kararıyla kadroda yer almadı.

Galatasaray’ın 11’i

Sarı-kırmızılılar mücadeleye; Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Berkan Kutlu, Yunus Akgün, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen 11’i ile başladı.

Yedeklerde ise Batuhan Şen, Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Berat Luş, Yalın Dilek, Efe Akman ve Metehan Baltacı bekledi.

Taraftarlardan, Başkan Özbek’e geçmiş olsun pankartı

Galatasaray taraftarları, geçtiğimiz günlerde bağırsaklarındaki rahatsızlığından dolayı operasyon geçiren Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’i unutmadı. Taraftarlar, kale arkası tribününde ’Geçmiş olsun Dursun Başkan’ pankartı açarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Statta müzik çalmadı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde çıkan yangında vefat eden vatandaşlar unutulmadı. Yaşanan olaylardan dolayı statta mücadele öncesinde müzik çalmadı ve başsağlığı anonsu yapıldı. Galatasaraylı futbolcular da maçta siyah bant taktı.