Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda 20-21 Mart 2023 tarihlerinde Samsun’da düzenlenecek Orta Karadeniz Kariyer Fuarı’nın (OKAF’23) ikinci kez ev sahibi olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), geniş çaplı organizasyona hazırlanmaya başladı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda 20-21 Mart 2023 tarihlerinde Samsun’da düzenlenecek Orta Karadeniz Kariyer Fuarı’nın (OKAF’23) ikinci kez ev sahibi olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), geniş çaplı organizasyona hazırlanmaya başladı.

OMÜ, üniversiteli gençler ile mezunlara sunulacak kariyer fırsatları için düzenlenecek OKAF’23’ün hazırlık sürecinde yapılması gerekenleri Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal başkanlığında gerçekleştirdiği toplantı ile masaya yatırdı. Senato Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Rektör Ünal’ın yanı sıra; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cengiz Batuk, Prof. Dr. Selim Eren, Genel Sekreter Prof. Dr. İdris Varıcı, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Recep Yılmaz, çok sayıda akademisyen ve idari personel katılarak OKAF ile ilgili istişarelerde bulunuldu.

‘Bu Fuarda Kariyer Var’ sloganıyla ve 10 üniversitenin paydaşlığında düzenlenecek fuar ile ilgili Kariyer Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kemal Yıldızlı da bir sunum gerçekleştirdi. Yıldızlı, gençlerin kamu sektörü ve özel sektörden yüzlerce firmayla iletişim kuracağı bu fuarın sorunsuz geçmesi için yapılacakları bir sunumla katılımcılara aktardı. Toplantı, karşılıklı fikir ve izlenimlerin aktarılmasıyla sona erdi.

Vefatının 55’inci yıldönümünde Ali Fuad Başgil’i anıldı

Vefatının 55’inci yıldönümünde Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil’i Anma Paneli, OMÜ Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşti. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı tarafından düzenlenen panel, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından protokol konuşmalarının gerçekleşmesi ile başladı.

Panele, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Çarşamba Belediye Başkanı Av. Halit Doğan, OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Eren, OMÜ Genel Sekreteri Prof. Dr.İdris Varıcı, Ali Fuat Başgil Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Tahsin Keçecigil, OMÜ Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Serbestoğlu, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Bekiroğlu, Uluslararası İlişkiler Birim Başkanı Prof. Dr. Mustafa Said Kurşunoğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Konuşmasına Ali Fuad Başgil’i anarak başlayan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Eren, “Bu salonun dili olsa da konuşsa, tam 5 yıl olmuş bu salonda geniş katılımlı bir sempozyum gerçekleşeli. Samsun ve Çarşamba açısından sembol isimlerden birisi olan Ali Fuat Başgil ile ilgili ben de bir bildiri sunmuştum. Bizim için çok kıymetli bir isim. Onu burada tekrardan anıyorum. Özellikle bu bölgede eğitim alan gençlerimizin, sembol isimlerden bir tanesinin hayat dersini alması gerekiyorsa herhalde birinci sırada yer alır diye düşünüyorum. Sadece gençler ve öğrenciler için değil, aslında Samsun’un ve Çarşamba’nın havasını ve suyunu tüketen, imkanlarını kullanan çalışanlar olarak bizler de aynı şekilde olmalıyız diye düşünüyorum. Pareto’nun ‘Seçkinlerin Yükselişi ve Düşüşü’ isminde bir kitabı var. İnce bir kitap ama gerçekten toplumun nasıl oluştuğunu, dönüştüğünü ve işlediğini anlatan bir kitap. Ali Fuat Başgil ile olan ilişkisi de şu; Pareto özet olarak belirli seçkinler üzerinden onların yükselişi ve düşüşü üzerinde toplumu çok iyi izleyebilirsiniz diyor. Osmanlı’nın yıkılışı ve Cumhuriyet’in kuruluşu sürecinde seçkinler, hangi eğitimle hangi bakış açısıyla bu devleti kurdular, Osmanlı’dan hangi kurumlar ve bakış açısı tevarüs etti ve günümüze kadar geldi. Bana göre en iyi izleyeceğimiz, takip edeceğimiz isimlerden bir tanesi Ali Fuat Başgil. Türkiye’yi ve Osmanlı’yı bugün bir kişi üzerinden bile anlayarak ve öğrenerek takip etmek mümkün. Panelimizin kesinlikle son derece faydalı olacağını düşünüyorum” dedi.

Prof. Dr. Eren, konuşmasını sonlandırırken, ‘’Her zaman söylüyorum. Çarşamba Belediyesi eğitime en fazla değer veren ve katkı sağlayan belediyelerden biri. Bu işi kavramış bir belediye. Tebrik ve takdir ediyoruz’’ diyerek eğitime emeklerinden dolayı Çarşamba Belediyesi’ne teşekkürlerini sundu.

Ali Fuad Başgil’in Hukukçu kimliğine vurgu yapan Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Tahsin Keçecigil ise, “Bugün rahmetli Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil hocamızın 55. ölüm yıldönümü sebebiyle düzenlediğimiz panelde Hukuk Fakültesinde bulunuyoruz. Sayın Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil hocamız öncelikle bir hukuk insanıdır. Cumhuriyet devrinin ilk ve en önemli anayasa hocalarından bir tanesidir. Kendisi bir aydındır. Bu aydın kelimesinin gerçek anlamıyla hak etmiş gerçek aydındır. O aydın kelimesini kullanacaksak öncelikle rahmetli hoca için kullanmak lazım. Kanaatimce bütün hukukçuların hedef bir kişi olarak görmeleri gerekmektedir” diye konuştu.

Ali Fuad Başgil’i Anlatan Sunumlar

Protokol konuşmalarının gerçekleşmesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Said Kurşunoğlu Başgil’in ‘Bilgece Değerlendirmeleri Işığında Türk İnkılabı’, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Önder Duman ‘Siyasi Bir Figür Olarak Ali Fuad Başgil’, Amasya Üniversitesi Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Gökberk Yücel ‘Türk Düşüncesinde Liberal Bir Portre: Ali Fuad Başgil’ ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Arş. Gör. Ahmet Can Yazgı ‘Bir Akademisyenden Çok Daha Fazlası Ali Fuad Başgil’ isimli sunumlarını gerçekleştirdi.

Sunumların ardından panelistlere teşekkür belgeleri Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Eren ve Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Tahsin Keçecigil tarafından takdim edildi. Panelin sonrasında protokol Çarşamba Göl Restoranda yemek programında bir araya geldi.