Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğünde düzenlenecek Orta Karadeniz Kariyer Fuarı (OKAF’23), bu yıl Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğünde düzenlenecek Orta Karadeniz Kariyer Fuarı (OKAF’23), bu yıl Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde yapılacak.

Samsun, Orta ve Batı Karadeniz Bölgesi’nden 11 üniversitenin katılımıyla 20-21 Mart 2023 tarihlerinde düzenlenecek OKAF’23’e 2’nci kez ev sahipliği yapacak. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öncülüğünde gerçekleştirilecek fuarın hazırlıkları devam ediyor. Bu çerçevede OMÜ Senato Salonu’nda yapılan toplantıda; binlerce gencin iş dünyası ve sektör temsilcileriyle buluşturulması ile istihdam imkânlarından yararlandırılmasını hedefleyen OKAF’23’e ilişkin yol haritasının detayları ve hazırlık çalışmaları ele alındı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk’un öncülüğünde düzenlenen toplantıya; OMÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. İdris Varıcı, Kariyer Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kemal Yıldızlı ile OKAF’23’te görev alacak ekip liderleri ve üyeleri katıldı.

“Temel amacımız başarıyla düzenlemek”

Toplantıda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk, OKAF’23 için zamanın daraldığını ve kalan süreyi en iyi şekilde değerlendirmeleri gerektiğini belirterek “İçinde bulunduğumuz süreçte Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve diğer paydaş üniversitelerle istişarede bulunduk. Tabii bazı sorunlar var ve bunları çözmeye çalışıyoruz. Bu sorunlardan biri bazı paydaş üniversitelerin uzakta olması ki gidiş-dönüş, konaklama vb. hususlarda zorluklar yaşayacağız. OKAF’23’te mümkün olduğunca nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duyan her çapta işverene ulaşmalıyız. Bununla ilgili olarak paydaş üniversitelerin minimum 10 firma ile bağlantı kurmasını talep ettik. Organizasyonun merkezinde üniversitemiz olduğu için sorumluluk ve yük daha ziyade bizlerin üzerinde. Dolayısıyla bütün gençlerimize fırsat eşitliği sunan OKAF’23’ü, diğer paydaşlarımızla birlikte önceki sene olduğu gibi başarıyla düzenlemek temel amacımız” dedi.

Ardından söz alan Kariyer Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kemal Yıldızlı da mekân olarak seçilen Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’ndeki çalışmalardan detaylar aktarırken diğer yandan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin OKAF’23’e ilişkin beklentilerinden bahsetti.

OKAF’23’ten beklenen; katılımcı 400 firma ve 40 bin öğrenci

Merkez Müdürü Yıldızlı, OKAF’23’te hedefin katılımcı 400 firma ile 40 bin öğrenci olduğuna dikkat çekerek bu oranı yakalama adına var güçleriyle çalıştıklarını kaydetti.

Organizasyondaki paydaş üniversite sayısı 7’den 11’e çıktı

2022’de OMÜ organizasyonunda Amasya Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Sinop Üniversitesi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin iş birliğinde düzenlenen OKAF’a bu yıl, Bartın Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi ve Çankırı Karatekin Üniversitesi de dâhil olurken böylelikle organizasyondaki paydaş üniversitelerin sayısı 11’e yükselmiş oldu.