Tokat’ta turistik alanlara erişimi kolaylaştıracak trafik yönetim projesine OKA’dan 600 bin TL destek sağlandı. (tokat belediye başkanı mehmet kemal yazıcıoğlu-OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle)

Tokat Belediyesi ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) arasında, Tokat merkezde trafik yönetimi fizibilitesine yönelik bir proje anlaşması imzalandı. Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ve OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle tarafından imzalanan bu protokol ile 2024 Yılı Fizibilite Destek Programı kapsamında projeye 600 bin TL’lik destek sağlanacak. Kentin tarih ve kültür şehir olarak markalaşmasını ve turizm potansiyelini artırmayı amaçlayan projeyle, özellikle turistik destinasyonlara erişimi kolaylaştıracak trafik düzenlemeleri planlanıyor. Projenin Tokat’ın yerel ekonomisine katkı sağlayarak yatırımcı ve turist çekme kapasitesini artması hedefleniyor.

“Projeyle yaya, bisiklet, toplu taşıma ile özel araçların güvenli ve sorunsuz erişimi sağlanacak”

Tokat’ın ulaşım ve dolaşım sistemini iyileştirmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Yazıcıoğlu, sözleşmeyle şehir içi ulaşım sorunlarını çözmeye yönelik kapsamlı veri tabanı ve fizibilite çalışmaları yapılacağını ifade etti. Ulaşım yatırımlarının hızla hayata geçirilmesi için bu adımın önemini vurgulayan Yazıcıoğlu; projeyle yaya, bisiklet, toplu taşıma ve özel araçların güvenli ve sorunsuz erişimini sağlayacak planların geliştirilmesine odaklanıldığını belirtti.