Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından ’2024 Katma Değerli Üretim ve İhracat Odaklı Fizibilite Desteği Programı’ kapsamında desteklenen "Doğaya Temiz Dönüş Projesi” için sözleşme imza töreni gerçekleştirildi.

Proje sözleşmesi, OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ve Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere tarafından bugün imzalandı. Proje kapsamında, Sungurlu’daki evsel atık su arıtma tesisinin fizibilite raporu ve keşif özetleri hazırlanacak. Orta vadede tesisin bakım ve onarım çalışmalarının gerçekleştirilmesi, atık suların mevzuata uygun şekilde arıtılarak bertaraf edilmesi hedefleniyor. Proje, çevre kirliliğinin önlenmesi, su kaynaklarının korunması ve kaynak verimliliğinin artırılması gibi önemli çevresel kazanımları amaçlıyor. Tarımsal sulama, yeraltı suları ve toprak kalitesinin korunması gibi ekolojik faktörler göz önünde bulundurularak tesisin modernizasyonuna yönelik çalışmalar yürütülecek.