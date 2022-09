Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde görev yapan genç kızlar başarılı çalışmaları ile göze çarpıyor. 85 kişinin görev yaptığı itfaiye biriminin göz bebeği olan genç kızlar, insanlara faydalı olmanın kendilerini çok mutlu ettiğini bu yüzden itfaiyeci olduklarını belirtiyor.

Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde görev yapan genç kızlar başarılı çalışmaları ile göze çarpıyor. 85 kişinin görev yaptığı itfaiye biriminin göz bebeği olan genç kızlar, insanlara faydalı olmanın kendilerini çok mutlu ettiğini bu yüzden itfaiyeci olduklarını belirtiyor.

Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde başarılı çalışmaları ile dikkat çeken Gülçin Gürses ve Burcu Karagöz adlı 2 genç kız, birçok kişiye ilham kaynağı oluyor. 85 kişinin görev yaptığı itfaiye biriminin göz bebeği olan genç kızlar, insanlara faydalı olmanın kendilerini çok mutlu ettiğini bu yüzden itfaiyeci olduklarını belirtiyor. Gülçin Gürses (21) Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Altınyayla Mehmet Tuğrul Meslek Yüksek Okulu Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü. Burcu Karagöz (21) de aynı okulun hem Acil Durum hem de İtfaiyecilik Bölümü mezunu.

“İşimi severek yapıyorum”

2 ay önce de mezun olduğunu söyleyen Burcu Karagöz, “İtfaiyecilik tam bize göre bir meslek. Tamamen bizi anlatıyor. İnsanlara yardım etmek, çok güzel bir duygu. Ben Sağlık Meslek Yüksek Okulu Sağlık Bölümünü kazandım. Ev arkadaşım İtfaiyecilik okuyordu. Onu görerek itfaiyecilik mesleğinin kişiliğime daha uygun bir meslek olduğuna karar verdim. 2 yıl itfaiyecilik okudum. 2 ay önce de mezun oldum. Bu bölümden mezun olduğum için çok mutluyum. İşimi severek yapıyorum. Her sabah uyandığımda işyerime gururla geliyorum. “Aman bugünde gitmeyeyim. Başıma bir felaket gelebilir” diye bir düşüncem olmuyor. Her sabah işe duamızla başlıyor. Birbirimizi selamlıyoruz. Tek kaygımız; insanların can ve mal kaybına uğramasıdır. Bunu önlemek için gece gündüz çalışıyoruz” dedi.

Uşak İtfaiye Müdürlüğünde staj yaparken, itfaiyeci ağabey ve amirlerinin hayat kurtardığını görünce bu işi yapmak için can attığını kaydeden Gülçin Gürses ise “Ben de insan yaşamına dokunduğum için çok mutluyum. İşimi severek yapıyorum. Buradaki amirlerimiz ve ağabeylerimizi bizim işi öğrenmemiz için ellerinden geleni yapıyor. İyi ki itfaiyeci olmuşum” ifadesini kullandı.

“Onlar Uşak itfaiyesinin melekleri”

Burcu Karagöz ve Gülçin Gürses’in işlerini çok sevdiklerini ve başarılı olduklarını kaydeden Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürü Kudret Aydın da “Burcu ve Gülçin, yeni mezun iki kızımız. İşlerini çok seviyorlar. En kısa zaman içerisinde tecrübe kazanarak çok iyi birer itfaiyeci olacaklarına inanıyorum. Verdiğimiz işleri başarıyla tamamlıyor ve ekibimizle gayet uyumlu bir şekilde çalışıyorlar. İkisi de itfaiye birimimizin melekleri. Bugüne kadar Uşak İtfaiye Müdürlüğünde 10’ yakın kadın görev aldı. Şimdi de bu iki genç kızımız kadınların da itfaiyeci olabileceğini kanıtlıyor” şeklinde konuştu.

Uşak’ta 22 Öğretmenle gönüllü itfaiye birliği kuruldu

Aynı zamanda çocuklara da eğitim vermekte olduklarını belirten Aydın, “Bilindiği gibi, Her yıl 25 - 30 Eylül tarihlerini içine alan hafta “Yangından Korunma Haftası” aynı zamanda “İtfaiyeciler Haftası” olarak kutlanmaktadır. Bu hafta Başta belediye Başkanımız Sayın Mehmet çakın olmak üzere, bir çok vatandaş bizi ziyaret etmekte ve haftamızı kutlamakta. Özellikle anaokulu öğrencileri itfaiyecilik konusuna büyük ilgi göstermektedir. Bizde minik yavrularımıza eğitim vermekteyiz. Ayrıca 22 öğretmenimizle Uşak’ta gönüllü itfaiye birliği kurduk” şeklinde bilgi verdi.