Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (ÖHÜ) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programının Akreditasyon süreci, Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) ile gerçekleştirilen toplantıyla başladı.

Rektörlük Senato Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, Eğitim Fakültesi Dekan Prof. Dr. Bekir Çınar ve EPDAD Ekip Başkanı Prof. Dr. İsmail Gelen ile üyeler katıldı. Toplantıda Eğitim Fakültesi hakkında görüş alış verişinde bulunulurken Rektör Uslu, üniversiteyi ve birimleri kalite çalışmaları ile akreditasyon süreçlerine büyük önem verdiklerini ve bundan sonra da her türlü desteği sürdüreceklerini ifade etti. EPDAD Ekip Başkanı Prof. Dr. İsmail Gelen ve üyeler ise açıklamalarında misafirperverliği dolayısıyla Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu’ya teşekkür ederek gerekli değerlendirmelerin ivedilikle yapılacağını aktardılar.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.