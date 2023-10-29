Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yıl dönümü, Çorum’un Oğuzlar ilçesinde törenlerle kutlandı.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 28 Ekim Perşembe günü 100. yıl parkında çelenklerin sunulması ile başladı. Atatürk anıtına Kaymakamlık ve Belediye başkanlığı çelenkleri Kaymakam Muhammed Turan, belediye başkanı Muzaffer Yıldırım tarafından sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla Çelenk Sunma programı sona erdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı 29 Ekim Pazar günü Oğuzlar Kaymakamlığında Kaymakam Muhammed Turan, Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım’ın tebrikleri kabulü ile başladı. Ardından kutlama programı Oğuzlar Cumhuriyet Meydanı’nda devam etti.

Törene Kaymakam Muhammed Turan, Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı J. Asb. Kd. Bçvş. Murat Okur, Emniyet Amiri Osman Esat Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, gazi ve şehit yakınları, sivil toplu kuruluş temsilcileri, Muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Muhammed Turan konuşmasında, "Uzun bir tarihi olan bir milletiz. Öyle bir milletiz ki mazlumların umudu olmuşuz. Bugün bayram kutlaması coşkusu, onuru ve sevincini hep beraber yaşamaktayız. Zorlu bir süreç sonrası elde ettiğimiz cumhuriyetimizi hep beraber sahip çıkarak koruyacağız. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yılı kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Kutlama töreninde 100. yıl marşı eşliğinde öğrencilerin hazırladığı gösteriler, şiirler, oratoryo sunumu, tüm öğrencilerin beraber okuduğu marşlar, bardak oyunu ve özel öğrencilerin zeybek oyunu gösterisi sunum zenginliği sağladı. Protokol ve misafirlerin ilgi ve beğenisini kazandı.

İlçe geneli düzenlenen 29 Ekim konulu resim şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri Kaymakam Muhammed Turan, belediye başkanı Muzaffer Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı J. Asb. Kd. Bçvş. Murat Okur ve protokol üyeleri tarafından verildi. Ayrıca İlçe geneli 100. yıl voleybol turnuvasında dereceye giren takım temsilcilerine kupa hediyeleri verildi.

Ödül töreni sonrası tüm okulların bando takımı eşliğinde tören geçişi yapmaları sonrası 29 Ekim Cumhuriyet bayramı kutlamaları sona erdi.