Oğuzeli Belediyesi tarafından bu yıl Geleneksel Nar, Yöresel Kurutmalık, Kültür ve Sanat Festivali’nin 2. Gününde Türk Sanat Müziği ekibi ve ünlü Şarkıcı Öykü Gürman sahne aldı.

Oğuzeli Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 13.’sü düzenlenen Geleneksel Nar, Yöresel Kurutmalık, Kültür ve Sanat Festivali çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediliyor. Festivalin 2. Gününde Oğuzeli ilçe Stadı’nı dolduran binlerce kişi Öykü Gürman’ın sevilen şarkılarıyla doyasıya eğlendi. Coşkulu bir şekilde konser veren ünlü sanatçı Öykü Gürman performanslarıyla Oğuzelili hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatarak Oğuzeli Belediye Başkanı Sait Kılıç’a yaptığı organizasyon ile sevenleriyle buluşturduğu için teşekkür etti.

“Oğuzeli ilçemizi hak ettiği yere getireceğiz”

Konser açılışında konuşma yaparak, 9 buçuk yıl boyunca yaptıkları çalışmalar, festivaller ve çeşitli yaşam alanlarıyla vatandaşların hayatına dokunmaya çalıştıklarını belirten Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Sizlere verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirmeye başladık. Bu festivallerde sözlerimizden birisiydi. Oğuzeli’mizi canımız gibi sevdiğimiz, içinde doğup büyüdüğümüz, yaşadığımız ilçemizi hak ettiği yere getireceğiz demiştik. Sizin hayatınızı zorlaştıran zorlukları ortadan kaldıracağız. Hayatınızı kolaylaştıran her şeyi bu ilçede hayata geçireceğiz dedik. 9 buçuk yıldan beri yaptığımız çeşitli çalışmalar ile sizlerin hayatına birer birer dokunmaya başladık. Hayat standartlarını yükseltmeye çalıştık. Oğuzeli’nde yapacağımız çok yatırımlar var. İşsizlik sorununu sıfıra indireceğiz. Kim çalışmak isterse herkesin kendine özgü çalışmak istediği iş alanlarını oluşturmaya devam ettik. Bundan sonrada bundan sonra da aynı yolculuğu sizlerle birlikte yapacağız” diye konuştu.