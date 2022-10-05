Oğuzeli Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 12.’si düzenlenecek olan Geleneksel Nar, Yöresel Kurutmalık, Kültür ve Sanat Festivali 08-09 Ekim tarihlerinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Oğuzeli Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 12.’si düzenlenecek olan Geleneksel Nar, Yöresel Kurutmalık, Kültür ve Sanat Festivali 08-09 Ekim tarihlerinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

08 Ekim Cumartesi günü ‘Nar Hasadı’ ile başlayacak olan 12. Geleneksel Nar, Yöresel Kurutmalık, Kültür ve Sanat Festivali 09 Pazar günü sabah 08.00- 15.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek Aba Güreşleri Türkiye Şampiyonası ile devam edecek. Festival akşam 19.30’da ise son günlerin popüler sanatçıları Elif Buse Doğan ve Ahmet Şafak konseri ile son bulacak. Düzenlenecek olan festival hakkında bilgi veren Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 08-09 Ekim tarihinde yapılacak Nar ve Kurutmalık Festivali için tüm Gaziantep halkına çağrıda bulunarak herkesi festivale davet etti. Başkan Kılıç, “Bu sene 08-09 Ekim tarihleri arasında 12.’sini düzenleyeceğimiz Geleneksel Nar, Yöresel Kurutmalık, Kültür ve Sanat Festivalimize tüm hemşerilerimizi davet ediyorum. Bizim amacımız Oğuzeli’mizin kültürünü, sanatını, yöresel ürünlerini Türkiye’ye ve dünyaya tanıtmak. Biz belediyeciliği sadece alt ve üst yapı olarak görmüyoruz. Tabi çalışmalarımızı aksatmadan ve vatandaşımızı mağdur etmeden elimizden geldiğinin fazlasıyla asli görevlerimizi gerçekleştiriyoruz. Ama insanlarımızın eğlenmeye, stres atmaya ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Maalesef araya pandemi girdi ve vatandaşlarımız yeteri kadar eve hapsoldu. Artık hepimizin psikolojik olarak rahatlamaya ihtiyacı var. Onun için bu sene zaten geleneksel olarak her yıl yaptığımız festivalimizi bu sene devam ettirme kararı aldık. Biz Oğuzeli’nin geçim kaynağı olan Oğuzelili çiftçilerimizin ürettiği coğrafi işaretli nar ve kurutmalığın festivalini yapıyoruz. Festivalimiz 08 Ekim Cumartesi günü belediyemiz önünden saat 14.00’da hareket ederek Nar Hasadı ile başlayacak. 09 Ekim Pazar günü ise sabah 08.00’de Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası güreş severler ile buluşacak. Akşam saat 19.30’da Elif Buse Doğan ve Ahmet Şafak konserleri ile finali yapacağız. Burada en iyi nar ve kurutmalık yetiştiricilerimiz seçilecek 1. 2. ve 3. olarak ödüllendirilecek. Buradaki amacımız Oğuzeli’nin tanıtımına katkı sunmak ve ürünlerin katma değerini arttırmaktır. Bütün hemşerilerimizi bu festivalimize davet ediyoruz hem eğlenmek hem de oradaki ürünleri görmek ve tatmaya bekliyoruz” dedi.