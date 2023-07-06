Oğuzeli Belediyesi havaların ısınmasıyla birlikte sinek, sivrisinek ve haşere artışının önüne geçilmesi amacıyla ilaçlama seferberliği başlattı.

Oğuzeli halkının rahat ve sağlıklı bir yaz geçirmesi için ilaçlama çalışmalarına yoğunluk verdiklerinin altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Havaların ısınmasıyla birlikte bulaşıcı hastalıkların artmasına sebep olan sinek, sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyoruz” dedi.

Başkan Kılıç, “Halk sağlığını ilgilendiren konularda belediyemiz üzerine düşen her türlü vazifeyi büyük bir hassasiyetle yerine getiriyor. Belediyemiz temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından doğal hayat ve biyolojik dengeyi göz ardı etmeden ilçemizin her alanında ilaçlama çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Arkadaşlarımız sahada sinek, sivrisinek ve haşerelere karşı büyük bir mücadele gösteriyor. Bizde vatandaşlarımızdan daha duyarlı olmalarını rica ediyoruz. Çöpleri ve hayvan atıklarını rastgele yerlere atmamalarını istiyoruz. Oğuzelili hemşerilerimizin rahat ve huzurlu bir yaz geçirmeleri için aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.