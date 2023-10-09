Oğuzeli Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Nar, Yöresel Kurutmalık, Kültür ve Sanat Festivali, 4. Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası ile sona erdi. Minikler, Yıldızlar ve Büyükler kategorilerinde yapılan şampiyonada çim sahada kıyasıya bir mücadele yaşanırken, şampiyonayı takım klasmanında Gaziantep birinci bitirdi. Zorlu karşılaşmalara sahne olan +90 kilo baş pehlivanların mücadelesinde ise Gaziantep’ten Barış Güngür birinci oldu.

Oğuzeli Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Geleneksel Nar, Yöresel Kurutmalık, Kültür ve Sanat Festivali 6-7-8 Ekim tarihlerinde yapıldı. Konserden gastronomiye, nar hasadından ödül törenine ve spora kadar çeşitli etkinliklerle renkli görüntülere sahne olan festival, 4. Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası ile sona erdi.

Takım klasmanında Gaziantep birinci oldu

Oğuzeli ilçesinde yapılan 4. Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası’nda Minikler, Yıldızlar ve Büyükler kategorilerinde müsabakalar oynandı. Çim sahada kıyasıya bir mücadele yaşanan şampiyonayı takım klasmanında Gaziantep takımı 150 puanla birinci bitirirken, Kahramanmaraş takımı 120 puanla ikinci ve Mersin takımı da 85 puanla üçüncü oldu.

+90 kilo baş pehlivanların mücadelesinde Barış Güngür birinci oldu

Zorlu karşılaşmaların olduğu +90 kilo baş pehlivanların mücadelelerinde ise birinci Gaziantep’ten Barış Güngür olurken, Mersin’den İsa Göçen ikinci, Kahramanmaraş’tan Enes Bandırma ise üçüncü oldu. Minikler, Yıldızlar ve Büyükler kategorilerinde yapılan müsabakalarda dereceye girenlere çeşitli ödüllere ile madalya takdim edildi.

"Hedefimiz kültürümüzü, sanatımız ve geleneksel sporumuzu yaşatmaktır"

Geleneksel Nar, Yöresel Kurutmalık, Kültür ve Sanat Festivali, 4. Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası ile ilgili açıklamalarda bulunan Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, "Göreve geldiğimiz günden beri bu festivali ve güreşleri düzenliyoruz. Buradaki hedefimiz kültürümüzü, sanatımız ve geleneksel sporumuzu yaşatmaktır. Bu festivalle buradaki insanlarımızın yaşam kalitesini, buradaki ürünlerin katma değerini arttırmayı ve bunları Türkiye ile dünyaya tanıtmayı hedefledik. Bu organizasyonların yapılmasında bugüne kadar görev yapan valilerimizin, kaymakamlarımızın, başkanlarımızın katkıları oldu. En önemli gücü ise burada yaşayan halkımız verdi. Ben hemşerilerimin hepsine saygılarımı, sevgilerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Bu güreşler, bu festivaller ebediyen yaşamaya ve gelecek kuşaklara aktarılmaya devam edecek" dedi.

Oğuzeli ilçesi aba güreşi çim sahasında düzenlenen şampiyonaya Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Berk, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkan İbrahim Türkiş, MHP Gaziantep İl Başkanı Mustafa Bozgeyik, fedarasyon temsilcileri ile kent protokolü ve çok sayıda güreş sever katıldı.