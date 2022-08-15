Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, çiftçilerle birlikte ’Türkiye ve Suriyeli Topluluklar için Tarımsal Geçim Kaynaklarının ve Sosyal Uyumun Desteklenmesi’ projesi çerçevesinde gerçekleşen Oğuzeli’nin coğrafi işaretli ürünü olan patlıcan hasadına katıldı.

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, çiftçilerle birlikte ’Türkiye ve Suriyeli Topluluklar için Tarımsal Geçim Kaynaklarının ve Sosyal Uyumun Desteklenmesi’ projesi çerçevesinde gerçekleşen Oğuzeli’nin coğrafi işaretli ürünü olan patlıcan hasadına katıldı.

Projenin amacının ailelere tarım ve tarımsal üretimi gelir sağlayıcı faaliyetler yoluyla, ailelere sürdürülebilir geçim kaynağı sağlamak olduğunun altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Oğuzeli Belediyesi ve Oğuzeli Kaymakamlığı iş birliğinde Welthehunger Hilfe Alman Dernegi’nin de desteği ile ’Türkiye ve Suriyeli Topluluklar için Tarımsal Geçim Kaynaklarının ve Sosyal Uyumun Desteklenmesi’ projesi çerçevesinde 62 aileye destek veriliyor” dedi.

Başkan Kılıç, “Projemizin iskeletini yüzde 30’u Suriyeli Yüzde 70’i ise Türk vatandaşımız olmak üzere 62 aile oluşturmaktadır. Projenin ana amacı ise ailelere tarım ve tarımsal üretimi gelir sağlayıcı faaliyetler yoluyla, ailelere sürdürülebilir geçim kaynakları oluşturmak. Bunun için ilk önce projeden faydalanan ailelere teknik, gıda üretimi, gıda işlenmesi ve paketleme eğitimleri verdik. Daha sonra ailelerimize sürdürülebilir bir gelir oluşturmak ve uzun vadede bağımsız olarak tarımsal anlamda üretim yapmalarını sağlamak için 220 dönüm tarla kiralayarak tahsis ettik. Her aileye 3 dönümlük bir alan verildi. Ailelerimiz tahsis ettiğimiz alanlara patlıcan fidesi ektiler. Öğrendikleri tüm teknik bilgileri usta eğiticiler nezaretinde burada uyguladılar. Bugün de hasat için bir araya geldik. Tüm sezon sonunda aile başı 30 ton patlıcan hasadı bekliyoruz. Türkiyeli ve Suriyeli Topluluklar İçin Tarımsal Geçim Kaynaklarının ve Sosyal Uyumun Desteklenmesi projesi Alman Federal Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından finanse edilen ve uygulanan "PEP Ekonomik Beklentilerin Desteklenmesi" programı çerçevesinde yürütülmektedir. Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GİZ) tarafından Weltungerhilfe (WHH) tarafından finanse edilmektedir. Ben bu projenin başından sonuna kadar emeği geçen tüm paydaşlarımıza ve toprağı ilmek ilmek işleyen ailelerimize sonsuz teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.