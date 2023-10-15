Gaziantep’in en hızlı gelişen bölgesi Oğuzeli ilçesi sağlık üssü oluyor. Oğuzeli Belediyesi tarafından yapılan imar değişikliğiyle depremde zarar gören Oğuzeli Devlet Hastanesi’ne 6 bin metre kare alan eklenirken ikinci bir hastane yapımı için de 16 bin metre karelik yer imar onayından geçti.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde zarar gören Oğuzeli Devlet Hastanesi yeniden inşa edilirken Oğuzeli Belediyesi tarafından ikinci bir hastane için de 16 bin metre karelik alana imar onayı verildi. Her geçen gün nüfusu artan Oğuzeli ilçesi söz konusu projeler ile Gaziantep’in sağlık üssü olmaya aday.

Devlet hastanesi arsasına 6 bin metre kare ilave yapıldı

Oğuzeli Belediyesi’nden yapılan açıklamada, depremde zarar gören Oğuzeli Devlet Hastanesi’nin yeniden inşa edildiği ve yeni imar düzenlemesi yapılarak daha kapsamlı hale getirildiği bildirildi.

“6 bin m2 daha ilave yapılarak hastane alanı genişletilmiştir”

Oğuzeli Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Depremde zarar gören ve yeniden inşasına başlanan Oğuzeli Devlet Hastanesi’nin imar yönünden yetersiz olduğu için belediyemiz tarafından KAKS’ı arıtılarak ve Hmax-15.50 olarak imar tadilatı yapılmıştır. Ayrıca mevcut hastane alanına imar planında yaklaşık 6 bin m2 daha ilave yapılarak hastane alanı genişletilmiştir” denildi.

Oğuzeli Belediyesi’nden dev sağlık projesi

Gaziantep’in en hızlı gelişim gösteren bölgesi olan Oğuzeli ilçesinin gelecekte sağlık alt yapısı sorunu yaşamaması için bugünden hazırlık yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, ikinci bir hastane için 16 bin metre karelik alanın imar kapsamına alındığı vurgulandı.

“İmar planımıza işledik ve planımız onaylanmıştır”

Açıklamada, “Oğuzeli ilçemizin nüfusu hızlı bir artış göstermektedir. Dolayısıyla gelecekte ikinci bir hastane yerine ihtiyaç olacağından ilçemizin Yoğurtçu Tepesi civarında 16 bin metre karelik alanı imar planımıza işledik ve planımız onaylanmıştır” ifadeleri yer aldı.

“Yapılan düzenleme ile 72 yatak kapasitesine yükseltildi”

Oğuzeli Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Sedat Özdemir, “Depremde zarar gören hastane binamızın yeniden inşasına başlanıldı. Depremden önce 50 yatak kapasite ile hizmet verdiğimiz hastanemiz Oğuzeli Belediye Başkanı Sayın Mehmet Sait Kılıç’ın girişimleri imarda yapılan düzenleme ile 72 yatak kapasitesine yükseltildi. Belediye başkanımıza özellikle teşekkür ediyorum. İnşaat süreci tamamlandıktan sonra en kısa sürede yeni hastane binamızda hastalarımıza hizmet vermeye başlayacağız” diye konuştu.