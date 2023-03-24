Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Oğuzeli Biyogaz Enerji Santrali, İlham Veren Kamu Yönetimi Proje Ödüllerinde Yerel Yönetimler kategorisinde Jüri Teşvik Ödülünü kazandı.

Kasım 2022 tarihinde başlayıp 20 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilen İlham Veren Kamu Yönetimi Proje Ödülleri süreci jüri toplantısı ile tamamlandı. Sonrasında baş değerlendiriciler tarafından hazırlanan ödül finalisti kurumlara ait raporlar ve değerlendirme sonuçları jüri tarafından incelendi.

Bu çerçevede sunulan verilere göre jüri, bu sene başvuru yapan 6 kategoriden 4’ünü ödüllendirme yapılmasına oy birliğiyle karar verirken Yerel Yönetimler kategorisinde Jüri Teşvik Ödülünü, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi kazandı.