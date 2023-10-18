Gaziantep 1. Amatör Liginde mücadele eden Oğuzeli Belediyespor, Teknik Direktör Okan Tere ile anlaştı.

Okan Tere kendini yeşil beyazlı renklere bağlayan imzayı Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç’ın makamında attı.

Okan Tere’nin enerji ve dinamizmi ile Oğuzeli Belediyespor’u çok iyi yerlere getireceğinin altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “İnanıyoruz ki yeni hocamıza ve takımımıza vereceğimiz destekle başarılı olacağız” dedi. İmza töreni sonrası açıklamalarda bulunan Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Okan hocamıza inancımız ve güvencimiz tam. Oğuzeli Belediyespor’a büyük katkılar sağlayacak olan hocamız başarı çıtasını yukarılara çekerek Türk futboluna yeni değerler kazandıracaktır. Yeni Teknik Direktörümüz Okan Tere kulübümüze ve Oğuzeli’ne hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Okan Tere kimdir?

1972 Gaziantep doğumlu olan Okan Tere, Evli üç çocuk babasıdır. 1988 yılında ilk amatör futbolcu olarak futbola başladı. Antrenörlük kariyerine ilk olarak Adnan Aksoy’un yardımcısı olarak başladı. Adnan Aksoy’dan sonra bir sezon Telekomsporda antrenörlük yapan Tere, daha sonra Oğuzeli Belediyespor, Aydınbabaspor ve Gazisarayspor da antrenörlük yaptı.