Yazar Oğuz Atay, doğumunun 88. yıl dönümünde memleketi Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde anıldı. Anma töreninde Oğuz Atay’ın doğum günü anısına pasta kesildi.

Yazar Oğuz Atay, doğumunun 88. yıl dönümünde memleketi Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde anıldı. Anma töreninde Oğuz Atay’ın doğum günü anısına pasta kesildi.

Yazar Oğuz Atay, doğumunun 88. yıl dönümünde memleketi Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde anma töreni düzenlendi. Anma programı çerçevesinde düzenlenen ’öykü yarışması’nda dereceye girenler, ödüllendirildi. Tören İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, İnebolu Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Ali Kömürcü, İnebolu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kerim Daşçı, seçici kurul üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan İnebolu Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Hasan İlyasoğlu, "Amacımız değerlerimize sahip çıkmaktır, birçok yerde olduğu gibi bizde değerlere sahip çıkma konusunda kendi aydın sorumluğumuzun aydın borcumuzu ödemek istiyoruz. Oğuz Atay, Orhan Şaik Gökyay, Nazım Hikmet gibi birçok değerlerimize sahip çıkacağız. Geçen sene birincisini düzenledik ve bu yılda ikincisini gerçekleştiriyoruz. Bu öykü ödülümüzde imece usulü bir çalışmamız oldu emeği geçen ve Öykü Ödülümüze katkıda bulunan herkese teşekkür ederim. Tüm yazarlarımıza öyküleri okuyarak değerlendiren gönlü zengin edebiyatçı, öykücü seçici kurulumuza, jürimize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Öykü ödül yarışmasında ‘Kar Dağının Arkası’ öyküsü ile birinci olan Fayık Acun’a ödülünü İlçe Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar taktim etti. Anı kitabında yer almaya hak kazanan yazarlara da ödülleri teslim edildi.

Ödül töreni programının sonunda konuşan İnebolu İlçe Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, "İnebolu ülkemizin cennet köşelerinden biridir. Çok güzel bir İlçedir, masmavi denizi, yemyeşil ormanları, çok güzel aşı boyalı evleri, köşk ve konakları ile 400 aşkın tescilli binasıyla ülkemizin medar iftarı İlçelerden biri İnebolu. İnebolu ilçemiz sadece bu güzelliği ile değil, içerisinde yaşayan insanlarıyla da çok önemli bir yerdir. Oğuz Atay, ülkemizin çok önemli düşünürlerinden biri, hem öykü hem de roman yazarıdır. Oğuz Atay’a verebileceğimiz en güzel hediye budur. Oğuz Atay’a rahmet diliyorum. İnşallah eserleri ile hep beraber kalbimizde yaşayacak" diye konuştu.

Etkinlik, Oğuz Atay’ın doğum günü anısına pasta kesilmesi ile sona erdi.