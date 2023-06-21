Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde oğu veren arılar bir çam ağacının üzerinde ilginç görüntüler oluştururken, arıcı vatandaş yağışlardan sonra verimin arttığını belirtti.

Kurak geçen bir kış mevsiminin ardından etkili olan yağışlarla Seyitgazi ilçesinde arıcılık normale dönüyor. Oğul döneminin gelmesiyle birlikte kraliçe arılar ile bazı işçi arılar kovanlarından ayrılarak üremeye çıkarken, Göcenoluk mahallesindeki bir koloninin çam ağacının üzerinde yığıntı oluşturmasıyla ilginç görüntü meydana geldi. Arıcılık yapan vatandaş, bu sene arıların daha fazla oğula yüklendiği ifade ifade ederken, yağışlardan sonra verimin de arttığını dile getirdi. Oğul döneminin haziran ayının sonuna devam edeceği ön görülüyor.

“Herhalde bizim arılar fazlasıyla üremeye geçecekler, bayağı bir oğula yüklendiler.”

Göcenoluk mahallesinde arıcılık yapan Nasuf Şükrü Yavuz, “Bu sene yağışın bol olması sebebiyle verimli çalışıyoruz. Herhalde bizim arılar fazlasıyla üremeye geçecekler, bayağı bir oğula yüklendiler. Kış sezonu kurak geçtiğinden dolayı arılardan fazla verim alamıyorduk. Baharın da düşmesiyle birlikte arılar güçlendi. Havalar kurak olunca çiçekler kuruma yapıyor ve arı bal toplayamıyor. Yoğun yağışlar bazı noktalarda olumsuz etkiler oluştursa da bizim yöremizde normal bir şekilde yağdığı için problem olmadı. Afet olduğu zaman çiçekler kırılıyor, toprağı ve otu tamamen süpürüyor. Ayrıca yağışlı havalarda arılar uçamıyor” dedi.

Oğul nedir, arı nasıl oğul verir?

Koloni halinde yaşayan arıların neslini devam ettirebilmek amacıyla ana arı ile bazı işçi arıların kovanı terk etmesine veya arıcı tarafından yeni bir koloni oluşturulmasına oğul denir. Koloni olarak yaşayan arılar yine koloniler şeklinde bölünerek çoğalır. Bu bölünme bir kısım arının, ana arıyla birlikte kovanı terk etmesiyle oluşur. Koloninin bu şekilde bölünmesine oğul çıkarma denir. Kovanı terk eden yeni koloni ise oğul arısı şeklinde isimlendirilir.