Mersin’de öğretmenlikte 33’üncü yılına giren 3 çocuk babası 57 yaşındaki İsmail Karademir, görev yaptığı okulda iki öğrencisi ile mesleğini sürdürmenin gururunu yaşıyor. Öğretmenleri ile aynı okulda çalışan öğretmenler de öğrencilere örnek oluyor.

Öğretmenlikte 33’üncü yılına giren 57 yaşındaki 3 çocuk babası İsmail Karademir, Erdemli ilçesinde Şehit Öğretmen Hacı Ömer Serin Ortaokulu’nda hem müdür yardımcılığı hem de teknoloji ve tasarım öğretmenliği yapıyor. Yeni öğretim yılında göreve başladığı okulunda kısa sürede tüm öğretmen ve öğrencilerin sevgisini kazanan Karademir, 1994 ile 2000 yılları arasında derslerine girdiği öğrencileri İngilizce öğretmeni Nilgün Sezer ve matematik öğretmeni Mustafa Demir ile aynı okulda görev yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Öğretmenleri gibi öğretmen olan Sezer ve Demir ise diğer öğrencilere de örnek oluyor. Bu durumu öğrenen öğrenciler de, ileride kendilerinin de öğretmen olup, öğretmenleri ile birlikte görev yapmayı istediklerini kaydetti.

İlk olarak 1990 yılında Bolu’da göreve başladığını belirten Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Okul Müdür Yardımcısı İsmail Karademir, "2.5 yıl orada kaldıktan sonra 94 yılının Şubat ayında Erdemli’ye geldim. İlk görev yerim Erdemli’de Sultan Akın Ortaokulu’nda o zaman ilköğretim okulu diye geçiyordu, 19 yıl kaldım. Daha sonra Hacı Ömer Ortaokulu’nda bir yıl öğretmenlik ve idarecilik yaptıktan sonra Alata Ortaokulu’na atamam yapıldı. 8 yıllık görev sürem dolduktan sonra da 2022 yılının Haziran ayında Hacı Ömer Serin Orta Okulu’na müdür yardımcısı olarak tayinim çıktı. Yaklaşık 4-5 aydır da buradayız. Hizmet süresi olarak da 32 bitti 33’ün içerisindeyiz" dedi.

2 öğretmenlerinin eski öğrencilerinden olduğuna dikkat çeken Karademir, "45 tane okulumuzun mevcudu var, 2’si benim eski öğrencilerimden. Önceki aylarda görev yaptığım Alata Ortaokulunda 5 tane eski öğrencilerimle beraber çalıştım. Yani bu anlatılamayacak bir duygu. Bir öğretmenin duyabileceği en büyük haz, en büyük mutluluk. Bunlar benim manevi evlatlarım gibi. Binlerce öğrenci mezun ettik, bunların içerisinde şuan Erdemli’de belki onlarca okul müdürü , müdür yardımcısı olan öğrencilerim var. Belki yüzün üzerinde öğretmen olarak çalışan arkadaşlarımız var. Kendi okulumda şuan görev yaptığım burada bile 200’ün üzerinde eski öğrencilerimin çocukları var. Şimdi onların öğretmenliğini, idareciliğini yapıyoruz. Geliyorlar görüşüyoruz arada çok büyük mutluluk" ifadelerini kullandı.

İngilizce öğretmeni olan Nilgün Sezer’de, "Hala öğretmenim olarak görüyorum, kendimi de öğrenci olarak görüyorum okuldayken. Öğrencilik analarım geliyor aklıma. Öğretmenimle aynı okulda olmaktan mutluyum. Umarım bende öğrencilerimle birlikte aynı okulda görev yapmak isterim. Özellikle İngilizce öğretmeni olurlar birlikte çalışırız" diye konuştu.

Öğretmeni ile aynı okulda görev yapmanın mutluluğunu yaşayan matematik öğretmeni Mustafa Demir ise "Nasıl insan ailesinin yanında kendini güvende hisseder ben hala öyle hissediyorum. İsmail öğretmenimin tayini çıktığında bu sene çok sevindim. Çünkü biz ne kadarda büyüsek onların kolu kanadı altında kendimizi çok daha güvende hissediyoruz. Biz öyle düşünüyoruz çünkü bizi öyle yetiştirdiler. Bizde şimdi ki öğrencilerimizi yeni nesli öyle yetiştirmeye çalışıyoruz. 2004’te Adıyaman’da ilk göreve başladım, 8. sınıftaki öğrencilerim vardı, Erdemli’ye tayinim çıktıktan sonra Kösbucağı’nda çalışırken bir telefon geldi. Ercan diye bir öğrencim vardı, beni aradı ’Öğretmenim matematik öğretmeni oldum’ dedi. O zaman anlayabildim öğretmenliğin ne demek olduğunu" diyerek sözlerini tamamladı.