19 Kasım 2022 tarihinde yapılacak olan Kariyer Basamakları Sınavı ve Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili açıklamalarda bulunan Demokrat Eğitimciler (DES) Genel Başkanı İshak Çelebi, Kariyer Basamakları Sınavının iptali ve Öğretmenlik Meslek Kanununun eğitim çalışanlarının sesine kulak verilerek yeniden düzenlenmesi için 2 Kasım 2022 tarihinde bir günlük iş bırakma eylemi için karar aldıklarını belirtti.

19 Kasım 2022 tarihinde yapılacak olan Kariyer Basamakları Sınavı ve Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili açıklamalarda bulunan Demokrat Eğitimciler (DES) Genel Başkanı İshak Çelebi, Kariyer Basamakları Sınavının iptali ve Öğretmenlik Meslek Kanununun eğitim çalışanlarının sesine kulak verilerek yeniden düzenlenmesi için 2 Kasım 2022 tarihinde bir günlük iş bırakma eylemi için karar aldıklarını belirtti.

Yanlışta ısrar etmemeli

Ülke genelinde eğitim camiasının büyük tepkisini çeken Kariyer Basamakları Sınavı ile öğretmenlerin kariyerlerinin düzenlemenin kardan çok zarar getireceğini belirten Çelebi, "Üyelerimizin ve eğitim çalışanlarımızın istekleri doğrultusunda ülke genelinde 2 Kasım’da yapılacak olan iş bırakma eylemine destek vereceklerini belirtti. KPSS’de bilişsel beceriler ölçülerek atanan öğretmenleri tekrar aynı sınava girmeye zorlamak olsa olsa öğretmelerimizin öğrencilerine ayıracağı vakti heba etmekten başka işe yaranamayacaktır. Oysa öğretmenlik mesleği duyusal özellikleri ağır basan bir meslek dalıdır” dedi.

Sınav toplumu haline gelen ülkemizde öğretim kademelerine girişten, istihdama kadar birçok kademede yapılan sınavların emekliliğe kadar uzatılmasının yanlış olduğunu belirten Çelebi, “MEB’in amacı sınavları artırmak, yaygınlaştırmak değil, kaldırmak olmalıdır” dedi.

Çalışma barışını bozar

Çelebi, eşit işe eşit ücret ilkesinin ihlal edilmesiyle işyeri barışının bozulmasına yol açacağını belirterek, açlık sınırına yaklaşan öğretmen maaşlarına yapılacak iyileştirmenin kariyer basamakları yoluyla değil maaşa etki etmesi yoluyla tüm öğretmenlerin maaşlarına yapılması gerektiğini ifade etti.

İmza ve iş bırakma eylemi

Eylem birlikteliği için bir arada bulundukları platformda aldıkları karar gereği yapılan imza kampanyasında toplanan imzalar diğer eğitim sendikalarla birlikte 28 Ekim tarihinde TBMM’ye teslim edileceği akabinde yapılacak basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurulacağını açıklayan Çelebi, İptal edilmemesi durumunda Yönetim Kurulu olarak öğretmenlik meslek itibarının tekrar kazandırılması, Eğitim çalışanlarının ekonomik, özlük, demokratik ve mesleki haklarının muasır ülkelerin seviyesine çıkarılması için 2 Kasım 2022 tarihinde bir günlük iş bırakma eylemi kararı aldığını belirtti.