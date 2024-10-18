7528 Öğretmenlik Mesleği Kanunu bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan Öğretmenlik Mesleği Kanunu, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Eğitim öğretim hizmetlerini yürüten öğretmenlerin seçilmelerini, yetiştirilmelerini, atanmalarını, haklarını, ödev ve sorumluluklarını, ödül ve cezalarını, kariyer basamaklarında ilerlemelerini ve öğretmenlik mesleğine ilişkin diğer hususlar ile Milli Eğitim Akademisi'nin kurulması, görevleri, teşkilat yapısı ve personeline ilişkin konuları düzenleyen Öğretmenlik Mesleği Kanunu bugünkü Resmi Gazete'de detaylı bir şekilde yer aldı.

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