Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavına Kilis’ten 3 okulda 714 öğretmen girdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavına Kilis’ten 3 okulda 714 öğretmen girdi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Öğretmenlik Kariyer basamakları yazılı sınavı, 81 ilde bin 489 okulda 28 bin 650 salonda sınava girdi. Kilis’te de 3 okulda yapılan sınavlara 714 öğretmen girdi. Sınava giren öğretmenler, kimlik ve giriş belgeleri kontrol edilerek salonlara alındı. Bazı sendikalar, sınavlara proteste ederek, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavına girmediği öğrenildi.