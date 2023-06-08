Erzincan İl Millî Eğitim Müdürlüğü Öğretmen Tiyatro Topluluğunun yılsonu tiyatro gösterimi ile seyirciyle buluştu.

Erzincan İl Millî Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi Erzincan Akademi Projesi çerçevesinde ve Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Birimi koordinasyonunda faaliyet gösteren "Öğretmen Tiyatro Topluluğu" geleneksel olarak her yılsonunda sergiledikleri tiyatro oyunu ile seyircisiyle buluştu.

"Keşanlı Ali Destanı" adlı tiyatro oyunu ile izleyicileriyle buluşan Öğretmen Tiyatro Topluluğu sergiledikleri oyun ile büyük beğeni topladı. 2023 Haziran ayı boyunca 2 farklı günde ilgili oyunu sergileyecek olan topluluğun ilk gösterisi Erdoğan Büyükkasap Kongre Merkezinde tiyatro severler ile buluştu. Oyuna, Vali Yardımcısı Mehmet Deniz Arabacı, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Demir, Şube Müdürleri Murat Karakurt, Hasan Güneş, Fikret Ayaz ve sanatseverler katılım sağladı.

2 perdeden oluşan ve yaklaşık 2,5 saat süren oyun, Sineklidağ adında büyük bir kentin eteklerinde yer alan, gecekondulardan oluşmuş, ezilen, yoksul insanların yaşadığı bir varoşta geçer. Hikaye, Keşanlı Ali’nin, Çamur İhsan’ı öldürmekten hapse düşüp hapisten bir kahraman olarak çıkıp Muhtar Ali olması ile vuku bulan olayların anlatıldığı tiyatro gösterimine salonu hıncahınç dolduran vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.