Eskişehir Cemal Ererdi Anaokulu koordinatörlüğünde bölgede görevli öğretmenler ile deprem bölgesinden gelen öğretmenlere yönelik Müzik-Ritim ve Beden Perküsyonu Atölyesi düzenlendi.

32 öğretmenin katılım sağladığı atölyede Müzik Eğitmeni Tuncer Ediz Toksoy ve Esin Toksoy, öğretmenlerin derslerinde etkili bir şekilde kullanacakları eğitim öğretim tekniklerini paylaştılar. Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, atölyeyi ziyaret ederek, öğretmenlerin yaptığı çalışmaları değerlendirdi. Töre, mesleki eğitim çalışmalarına önem verdiklerini, bu anlamda öğretmenlerin, çocukların gelişimine katkı sağlamak adına gösterdikleri özveriyi takdir ettiğini, öğrencilere yönelik merak uyandırıcı bu tür çalışmaların eğitimin verimliliğini ve kalitesini arttırdığını ifade ederek, düzenleme heyetine, paydaşlara ve tüm katılımcılara teşekkür etti.