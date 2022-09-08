Yurt içi ve yurt dışından 32 öğretmen, Selçuk Üniversitesi (SÜ) ile Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü (MEM) arasında, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) üyesi İtalya, İspanya, Çek Cumhuriyeti ile İngiltere’nin proje ortaklığında düzenlenen “Yetişkin Eğitiminde Finansal Okuryazarlık” projesi çerçevesinde bir araya geldi. Öğretmenlere geliştirilen 19 modül ve yapay zeka tabanlı android uygulamalar üzerine proje eğitimi veriliyor.

Yurt içi ve yurt dışından 32 öğretmen, Selçuk Üniversitesi (SÜ) ile Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü (MEM) arasında, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) üyesi İtalya, İspanya, Çek Cumhuriyeti ile İngiltere’nin proje ortaklığında düzenlenen “Yetişkin Eğitiminde Finansal Okuryazarlık” projesi çerçevesinde bir araya geldi. Öğretmenlere geliştirilen 19 modül ve yapay zeka tabanlı android uygulamalar üzerine proje eğitimi veriliyor.

Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi ile Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi proje koordinatörlüğünde yürütülen ve Haziran 2023’te sona erecek proje, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Hayat Boyu Gelişim Derneği, Euphoria Net Srl (İtalya-eğitim alanında KOBİ), Eurospeak Language Schools Ltd (İngiltere-eğitim alanında KOBİ), Masarykova Üniversitesi (Çek Cumhuriyeti), Asociaacion Valencia InnoHub (İspanya-eğitim alanında dernek) ortaklığında yürütülüyor. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türk Ulusal Ajansının finanse ettiği proje ile sıradan kullanıcı ve yeni işletme sahiplerinin bütçe yönetimi sağlaması, tasarrufa yönelmesi ve tasarruflarını değerlendirmeleri için yatırım araç tavsiyesi sunan Yapay Zeka Tabanlı Android Uygulamasının da 5 dilde kullanılması amaçlanıyor.

"Bu tür projelerin artarak devam etmesini diliyorum”

Proje eğitim toplantısında konuşan Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah Eken, uluslararası düzeyde düzenlenen bu tür eğitim programlarının, ülkelerin finansal eğitim alanında birikimlerini birbirine aktarması, tecrübelerini paylaşması açısından oldukça önemli olduğunu söyledi. Proje çerçevesinde sunulacak çıktıların tüm insanlığa faydalı olacağına inandığını ifade eden Prof. Dr. Eken, “Özellikle bu çıktılardan bütçe yönetimi, tasarrufa özendirme, tasarrufların nasıl değerlendirileceği noktasında önemli paylaşımlar sağlanmış olacak. Tüm dünyada ülke ekonomileri için yüksek ve sürdürülebilir büyümenin en önemli kaynaklarından birisi de tasarruftur. Tasarruf, gelecekte iyi bir yaşam standardı oluşturmaya aracılık eder. Bir diğer önemi de acil ve beklenmedik durumlarda tasarrufun harcanarak ekonomik anlamda sıkıntıya düşülmesini engeller. Pandemi döneminde tasarrufun ne denli önemli olduğunu gördük. Yine olabilecek iş kazaları, diğer kazalar da tasarrufu ön plana çıkarıyor. Tasarrufların ülke ekonomisine doğrudan katkı sağladığı da bir gerçektir. Bu bağlamda birikimlerin nasıl ve ne şekilde değerlendirilebileceği sizin gibi bilim insanlarıyla, paydaşlarla belirlenecek. Bu tür projeler, aynı zamanda ülkeler arasındaki gerek eğitim noktasında gerekse finansal konulardaki etkileşimleri ve iletişimleri artırmasında ciddi bir paya sahiptir. Dolayısıyla bu tür projelerin artarak devam etmesini umut ediyorum” diye konuştu.

Prof. Dr. Eken, projenin düzenlenmesinde katkı ve destekte bulunan paydaşlara teşekkür etti.

“İşletmeler kendi röntgenini çekebilecek”

Proje Yürütücüsü, Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kemal Tütüncü de yaptığı açıklamada, Erasmus+Programı’na sunulan Yetişkin Eğitiminde Finansal Okuryazarlık Projesinin eğitim toplantısında bir araya geldiklerini belirtti. Eğitime İngiltere, İtalya, İspanya, Çek Cumhuriyetinden 16, Konya’dan 16 öğretmenin katılım sağladığını aktaran Doç. Dr. Tütüncü, “Bugün burada finans alanında çalışan 32 öğretmenimizin Erasmus+ Projemiz çerçevede geliştirdiğimiz 19 modülün hem eğitimini yaptırıyoruz hem de öğretmenlerden alacağımız geri beslemelerle daha sonra paydaşlarımızla beraber modüller üzerinde iyileştirme gerçekleştireceğiz. Projemizin üç tane ana çıktısı var. Birisi ürettiğimiz modüller ve bunların uzaktan eğitim platformuna sunulması. İkincisi mevcut platformumuz üzerinden bu eğitimimizi gerçekleştirme üzerinedir. Üçüncü çıktımız da hem sıradan kullanıcı hem de girişimciler bütçe yönetimini yapabilecek. İşletmelerin kendi röntgenini çekebilmesi ve işletmelerini yönetebilmesi için bu çerçevede bir uygulama da geliştirdik. Geliştirdiğimiz uygulama, girişimciden alınan parametrelere göre kullanıcıya tavsiyelerde bulunacak. Diğer android uygulamamız da sıradan kullanıcı için bütçe yönetimini sağlayacak” dedi.

Doç. Dr. Tütüncü, geliştirdikleri modüllere güvendiklerini ifade ederek, şu an İngilizce versiyonu olan modüllerin paydaşların diline ve Türkçeye çevrilen hallerini tüm dünyaya sosyal medya ve diğer kanallardan yayımlayacaklarını kaydetti. Modüllerin dünyanın ortak problemi olan finansal okuryazarlık probleminin çözümüne katkıda bulunacağına inandığını anlatan Tütüncü, Mayıs 2023’te de sektör paydaşlarıyla beraber geniş katılımlı bir tanıtım toplantısının planlandığını dile getirdi.

Eğitim toplantısında katkı ve desteklerinden dolayı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah Eken ile Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Mangır’a teşekkür belgesi takdim edildi. Toplantıda ayrıca, sertifika takdimi de gerçekleştirildi.