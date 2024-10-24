Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Teknik Destek Programı kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen "Yapay Zekâ Konusunda Farkındalık Kazanma ve Proje Geliştirebilme Eğitimi" başladı.

OKA Girişimcilik Ekosisteminin Desteklenmesi Teknik Destek Programı kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 50 öğretmen, "Yapay Zekâ Konusunda Farkındalık Kazanma ve Proje Geliştirebilme" eğitimi alacak. Teorik eğitimler Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) öğretim üyeleri Prof. Dr. Mehmet Serhat Odabaş ve Doç. Dr. Metin Mutlu Aydın tarafından, yapay zekânın eğitimde kullanımı üzerine uygulamalı eğitimler ise Dr. Göksu Öztürk tarafından verilecek. Eğitimin ikinci gününde yapılacak çalıştayda öğretmenler, öğrendikleri bilgiler ve uygulamalar doğrultusunda proje fikirleri geliştirecek. Öğretmenler geliştirdikleri fikirleri birbirleriyle paylaşarak fikirler üzerinde istişarede bulunacak.

Eğitime İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ve il/ilçe eğitim yöneticileri katıldı.

Eğitim 24-25 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek.