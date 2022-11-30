Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği iş birliğinde yürütülen "Okulda Diyabet Eğitim Programı" çerçevesinde Sivas’ta "Diyabet ve Diyabet ile Mücadele Eğitimi" gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği iş birliğinde yürütülen "Okulda Diyabet Eğitim Programı" çerçevesinde Sivas’ta "Diyabet ve Diyabet ile Mücadele Eğitimi" gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen programa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Birol Elmacıoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Yücel Deveci ve öğretmenler katıldı.

Programın açış konuşmasını gerçekleştiren İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Birol Elmacıoğlu, eğitimin; diyabetli çocuklar ve gençlerin okul hayatında ihtiyaç duydukları desteği sunmak, güvende olmalarını, olumlu ve tam bir okul deneyimi yaşamalarını sağlamak üzere diyabetli öğrencisi bulunan öğretmenlerin farkındalıklarını artırmak ve uygulama noktasında bilgilendirmek üzere gerçekleştirildiğini söyledi.

Elmacıoğlu’nun konuşmasının ardından Sivas Numune Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. İlhan Hazer, çocuklarda diyabet hastalığı konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda bilgi verdi.

Diyabet Hemşiresi Fatoş Albayrak ise diyabetli çocukların takibi, gelişebilecek olumsuzluklar karşında nasıl davranılması gerektiği ve şeker ölçüm/kontrollerinin nasıl yapılacağı konusunda bilgi paylaştı.

Albayrak, programa katılan öğretmenlere şeker ölçümü konusunda uygulamalı eğitim verdi.