Elazığ genelinde görev yapan rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlara, ’Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’ ve ’Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele’ eğitim semineri verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı katkılarıyla il genelinde görev yapan rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlara yönelik seminer düzenlendi. Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen seminerde sinevizyon gösterimi destekli Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Erken Yaşta ve Zorla Evlilikler ile Mücadele konuları hakkında sunumlar gerçekleştirildi. Seminerde, şiddetin tanımı, türleri, yaygınlığı, şiddet mağduru kadınlara sunulan hizmetler, aile içi şiddetle mücadelede yasal mevzuat, erken yaşta ve zorla evliliklerde yasal mevzuat ve tedbir kararları ve elektronik kelepçe konuları anlatıldı.

Öte yandan kolluk kuvvetleri tarafından Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı ve 6284 sayılı kanun ile ilgili bilgilendirmelerde bulunarak broşür dağıttı.

Gerçekleştirilen seminer hakkında bilgi veren Şönim Müdürü Mehmet Aydoğdu, "Bugün burada 6284 sayılı kanun çerçevesinde ilimiz 2022-2025 yılları kadına yönelik şiddetle mücadele il eylem planı kapsamında paydaş kurumumuz olan Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber rehber öğretmenlerimize yönelik kadına yönelik şiddetle mücadele farkındalık eğitim çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kadına yönelik şiddetin her türlüsünü önlemek amacıyla toplumun her alanına inebildiğimiz, gidebildiğimiz her alana ulaşmak için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sahada bizim ulaşamadığımız okullarda ve toplumun diğer katmanlarındaki bütün bölümlere emniyet ve jandarmadaki arkadaşlarımız tek tek ulaşıp, kullandığımız aile bilgi sistemi ile bizlere gerekli bilgilendirmeyi yapıyor. Akabinde de alınacak başta hukuki önlemler olmak üzere tüm tedbirleri almamıza da bize yardımcı olmaktadırlar” dedi.