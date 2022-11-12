Kütahya’da görevli öğretmenlere Doç. Dr. Şehnaz Baltacı ve Doç. Dr. İlker İnam tarafından "2204-A ve 2204-B Proje Hazırlama ve Yazma Eğitimi" verilmeye devam edildiği bildirildi.

Kütahya’da görevli öğretmenlere Doç. Dr. Şehnaz Baltacı ve Doç. Dr. İlker İnam tarafından "2204-A ve 2204-B Proje Hazırlama ve Yazma Eğitimi" verilmeye devam edildiği bildirildi.

Doç. Dr. Şehnaz Baltacı ve Doç. Dr. İlker İnam, İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında öğrencilerin hizmetinde olan Kendin Yap Atölyelerini ziyaret ettiler. Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Doç. Dr. Şehnaz Baltacı ve Doç. Dr. İlker İnam’a "2204-A ve 2204-B Proje Hazırlama ve Yazma Eğitimindeki katkılarından dolayı teşekkür etti.