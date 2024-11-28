DENİZLİ (İHA) – Denizli’de finansal okuryazarlık alanında bilgisi veya ilgisi olan ve de bu konuda eğitim verebilecek 30 öğretmen ‘Finansal Okuryazarlık Eğitmen’ eğitimi verildi.

Merkezefendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin sağlıklı bir finansal gelecek oluşturabilmeleri konusunda bilinçlendirilmeleri amacıyla Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) kapsamında “Finansal Okuryazarlık Eğitmen” eğitimi düzenlendi.

2 gün süren ve gönüllü olarak, finansal okuryazarlık alanında bilgisi veya ilgisi olan, başta kendi sınıfı olmak üzere farklı sınıflara finansal okuryazarlık eğitimi verebilecek Merkezefendi ilçesinde görev yapan 30 öğretmen; anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin, dolaylı yoldan da aile bireylerinin finans alanında bilinçlenmesi konusunda eğitmen olmak için eğitim aldı.

Eğitmen eğitimi programında finansal okuryazarlık kavramının öğrenilmesi, paranın tarihçesi hakkında bilgi edinilmesi, bütçe yapabilmenin öneminin kavranması, herhangi bir bütçeye sahip kişinin birikim yapabileceğinin kavranması, bireylerin ihtiyaçları doğrultusunda satın alma yapma farkındalığını kazanması, borçlanmanın çeşitlerinin ve planlı borçlanma yöntemini öğrenilmesi, ödeme araçları ve bankacılık işlemleri hakkında bilgi/fikir sahibi olunması, yatırım araçları hakkında bilgi ve fikir sahibi olunması, temel makroekonomi kavramları hakkında bilgi edinilmesi konuları işlendi.

Eğitmen eğitimi programının sonunda öğretmenlere Merkezefendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Şamil Temiz tarafından katılım sertifikası verildi. Eğitimi tamamlayan öğretmenler, kendi okullarında öğrencileri için eğitimler planlayacaklar ve öğrendiklerini okullarında öğrencilerine aktaracak.