Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde Sosyal ve Finansal Liderlik Programı çerçevesinde, Öğretmen Akademisi Vakfı tarafından, uluslararası bir kuruluş olan Aflatoun International iş birliğiyle öğretmenlere ilköğretim öğrencilerinin aktif öğrenme yöntemleri kazanımı için eğitim verildi.

İlkokul ve ortaokul öğrencilerine, finansal okuryazarlık ve sosyal girişimcilik bilgi ve becerilerinin, aktif öğrenme yöntemleri kullanılarak kazandırılması hedeflendiği eğitim programına 32 gönüllü öğretmen 2 gün boyunca eğitim aldı. Kulp ilçesi Atatürk Ortaokulunda düzenlenen eğitim programına 32 gönüllü öğretmen katıldı. Sosyal ve Finansal Liderlik eğitim programında

sosyal girişimcilik ve finansal okuryazarlığın ne olduğu ve nasıl uygulanacağını deneyimlemeleri, haklar ve sorumlulukları, neden, nasıl soruları ekseninde ilişkilendirmeleri, tasarruf yapma ve harcama bilinci konusunda öğrencileri nasıl organize edeceklerinin yollarını aramaları, aktif öğrenme teknikleri ve çocuk merkezli öğretim yaklaşımını benimsemeleri, farklı etkinliklerle öğrencilerin, kendini ve başkalarını tanıyarak, sorumlu vatandaşlık bilinci oluşturmaları konuları detaylı olarak işlendi.