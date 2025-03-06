Çayırova Belediyesi Arama Kurtarma Timi (ÇAK-TİM), bu kez ilçedeki öğretmenlere eğitim verdi.

Yaklaşık 4 yıl önce kurulan ve asrın felaketi olan Kahramanmaraş merkezli depremlerde görev yapan Çayırova Belediyesi Arama Kurtarma Timi (ÇAK-TİM), o günden bu yana ilçenin tüm kesimlerini afetlere karşı bilinçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, yaklaşık bir aydır Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, ilçedeki okullarda afet farkındalık eğitimi veren ÇAK-TİM, son olarak ortaokullarda görev yapan öğretmenleri bilgilendirdi. ÇAK-TİM Lideri Hüseyin Narman tarafından verilen eğitimlerde, öğretmenlere afetlere karşı hazırlık sürecine ilişkin bilgi verildi.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirileneğitime Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Demir de katıldı. Eğitimde konuşan ÇAK-TİM Lideri Narman, öğretmenlerin çocuklar için ne kadar büyük bir rol model olduğundan söz etti ve afetlere karşı bilinçli, hazırlıklı ve güçlü bireyler yetiştirmek için öğretmenlerin çok önemli bir görevi olduğunun altını çizdi.