Double Tree By Hilton Van Oteli tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen gecede öğretmenler gönüllerince eğlendi.

Double Tree By Hilton Van Oteli tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen gecede öğretmenler gönüllerince eğlendi.

Double Tree By Hilton Van Oteli tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde düzenlenen programda öğretmenler, Fatih Aslan’ın şarkıları ile kimi zaman duygulu anlar yaşarken, hareketli şarkılarla da eğlendi. Otelin Genel Müdürü İrem Tinli Angün, yoğun iş temposundan biraz olsun öğretmenleri uzaklaştırmak ve güzel bir gece geçirmesini sağlamak amacıyla böyle bir gece düzenlediklerini ifade ederek, “Geleceğin inşasında en önemli rolü üstlenmiş olan öğretmenler, bu uğurda yurdun her köşesinde geleceğin çocuklarını yetiştiriyorlar. Biz de bu yolda tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyor, hayatlarında sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum” dedi.

Öğretmenlerin tek hedeflerinin vatana ve millete güzel evlatlar yetiştirmek olduğunu söyleyen Almanca Öğretmeni Duygu Tayyan, “Türk bayrağının dalgalandığı her yerde biz varız. Bu köy de olabilir, merkez de olabilir, bu doğu da olabilir, batı da olabilir. Bizim için fark etmiyor. Biz çocuklarımızı bayrak, vatan ve millet sevgisi ile yetiştiriyoruz. Bizim için vatan ve bayrak sevgisi çok önemlidir” ifadelerini kullandı.