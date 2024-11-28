DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Sesleri Öğretmenler karosu izleyenleri 80’li 90’lı yallara götürdü. Konser sonrası izleyenler öğretmenleri ayakta alkışladı.

Düzce Valiliği himayesinde hazırlanan ve orkestra şefliğini Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Nazmi Bal’ın üstlendiği Düzce’nin Sesleri Öğretmenler Korosu tarafından “80’s & 90’s” konseri sahnelendi. İzleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği, 1980’ler ve 1990’ların popüler şarkılarının seslendirildiği muhteşem konser seyircilerin büyük beğenisini topladı.

Vali Vekili Dr. Ömer Yılmaz, Vali Yardımcımız Sayın Mustafa Pala ve kurum amirlerinin yer aldığı programın sonunda, Ömer Yılmaz, koroyu tebrik ederek başarılarının devamını diledi.