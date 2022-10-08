Sen Samsun Şubesi üyeleri Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun düzenleme ve değişiklik yapılarak yeniden gündeme alınmasını istedi.

Sen Samsun Şubesi üyeleri Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun düzenleme ve değişiklik yapılarak yeniden gündeme alınmasını istedi.

Samsun’da Türk Eğitim-Sen Samsun Şubesi üyeleri Atatürk Anıtı önünde Öğretmen Meslek Kanunu ile alakalı basın açıklaması yaptı. “Sınav iptal olsun” yazılı pankartı açan öğretmenler zaman zaman slogan attı. Öğretmenler adına basın açıklamasını okuyan Türk Eğitim-Sen Samsun 1 Nolu Şube Başkanı Güngör Bağ, “Öğretmenlik Meslek Kanunu iki aylık, üç aylık, dört aylık bir mesele değildir. Son zamanlarda bazı sendikalar hayretle görüyoruz ki maksatları problemi çözmek değil, üzüm yemek değil kıymetli meslektaşlarımıza sayı gözüyle bakıp üye avcılığı derdindeler. Bazıları da maalesef iş edinme derdine düşmüşler. Buradan Samsun’dan cumhurun iradesini Türkiye Bürük Millet Meclisi’ne Milli Eğitim Bakanına, Cumhurbaşkanına talebimiz; biz eğitim çalışanlarını ilgilendiren Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun adına yakışır bir düzenleme ve değişiklik yapılarak yeniden gündeme alınmasıdır” dedi.