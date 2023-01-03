DÜZCE(İHA) – Düzce’de Aile Okulu Projesiyle öğretmenler köy ve mahalle muhtarlarına aile okulu, trafik öğreniyorum, ailede ilk yardım, çevre ve iklim farkındalığı konuları hakkında eğitim verilecek.

DÜZCE(İHA) – Düzce’de Aile Okulu Projesiyle öğretmenler köy ve mahalle muhtarlarına aile okulu, trafik öğreniyorum, ailede ilk yardım, çevre ve iklim farkındalığı konuları hakkında eğitim verilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Aile Okulu Projesi" ile ülkemizde aile değerleri, aile içi iletişim, sosyal, psikolojik ve duygusal gelişim, çevre bilinci, stres yönetimi, madde bağımlılığını önlemeye ilişkin yaklaşımlar, çevre ve iklim farkındalığı, trafik, ilk yardım başta olmak üzere çeşitli alanlarda ailelerin desteklenmesi hedeflendi.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülmekte olan Aile Okulu Projesiyle, Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 270 öğretmene eğitici eğitimi verilirken, bu eğitimi alan öğretmenler tarafından başlatılan eğitimlerle çıkılan ’Güçlü Aile, Güçlü Çocuklar, Güçlü Toplum’ hedefi ile 4 bin aileye eğitim verildi.

Yine projeyle Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde Düzce’de köy ve mahalle muhtarlarına yönelik "Aile Okulu" kursları başladı.

Valilik konferans salonunda düzenlenen açılış toplantısı Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Turan Şahin ve Hayat Boyu Öğrenme Hizmetleri Şube Müdürü Yasemin Çağır, tüm köy ve mahalle muhtarların katılımlarıyla gerçekleşti.

Toplantıda köy ve mahalle muhtarlarına aile okulu, trafik öğreniyorum, ailede ilk yardım, çevre ve iklim farkındalığı konuları hakkında, belirlenen takvime göre eğitimler verilmeye devam edecek.