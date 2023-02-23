Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 5 yaşındaki lösemili çocuğa, öğretmenler kar ve çamur demeden yürüyerek evinde doğum günü sürprizi yaptı.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 5 yaşındaki lösemili çocuğa, öğretmenler kar ve çamur demeden yürüyerek evinde doğum günü sürprizi yaptı.

Yüksekova Gençlik Merkezi Müdürlüğü personeli ‘Merkezim Her Yerde’ projesi çerçevesinde doğum günü pastası hazırlayıp ilçenin Esenyurt Mahallesi’nde yaşayan ve 1 yıldır lösemi hastalığıyla mücadele eden Esila Acar’ın evine gitti. Ekipler, 5 yaşına giren Esila’nın doğum gününü, hazırladıkları odada kutlayarak çeşitli hediyeler verdi. Elinde pastayla ekipleri karşısında gören Esila, büyük mutluluk yaşadı. Yüksekova Gençlik Merkezi’nde görevli olan Hamit Altıntaş, "Bugün Esila için biz de Yüksekova Gençlik Merkezi olarak bir sürpriz hazırladık. Esila için bir kilometrelik kar çamur yol demeden evine geldik. Değişik hediyeler getirdik ve sürpriz yaptık. Esila bu sürprize çok sevindi ve çokta mutlu oldu’’ dedi.

Baba Erkan Acar ise, "Bugün kızım 5 yaşına girdi. Allah Yüksekova Gençlik Merkezi’nden razı olsun bizi yalnız bırakmadılar. Bugün doğum günü sürpriz yaparak kızımı çok mutlu ettiler’’ ifadelerini kullandı.