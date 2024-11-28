Odunpazarı Halk Eğitimi Merkezi Öğretmenler Türk Halk Müziği korosu, ‘Öğretmenler Günü’ nedeniyle Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kültür Merkezi’nde konser verdi. Öğretmenlerin gönlünden nağmeler Türk Halk Müziği Konseri yoğun ilgi gördü.

Koro Şefi Ahmet Kızılok yönetimindeki ‘Öğretmenler Korosu’, yurdun dört bir yanından derlenen türküleri hep birlikte seslendirdi. Konseri ahenkli, düzgün ve koro halinde yöneten Konser Şefi Ahmet Kızılok, davetliler tarafından beğenildi ve sık sık ayakta alkışlandı. Konsere; Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Sertsöz, Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faideci, Odunpazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sinan Gülşen, okul yöneticileri ve öğretmenler katıldı. ‘Öğretmenler Korosu’ ve solistleri, gösterdikleri performanslarıyla seyircilerden büyük beğeni ve alkış aldı.

Konserin sonunda Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy; Konser Koro Şefi Ahmet Kızılok ve koro üyelerini tebrik etti. Konsere katılan protokolün da katılımıyla son türkü büyük bir coşkuyla seslendirildi. Konserde emeği geçenlere plaket ve çiçek buketi takdim edildi.