Başvuruları 26 Eylül ile 3 Ekim tarihleri arasında alınacak olan ve 19 Kasım 2022 tarihinde yapılacak olan Uzman ve Başöğretmenlik sınavlarına öğretmenlerden tepkiler devam ediyor.

Öğretmenlik Meslek kanunu ile gündeme gelen Uzman Öğretmenlik ve Baş Öğretmenlik sınavlarına tepkiler artarak devam ediyor.

Mersin'de bir Öğretmen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çok farklı bir tepki gösterdi ve Bakanı beraber sınava girmeye davet etti.

Öğretmen yaptığı sosyal medya paylaşımında , '' Öğretmenlik meslek hayatında sayısız hizmetçi seminer ver , programlar düzenle ,senaryo yaz , gazetelerde köşe yazısı , makale yaz , Öğretmenlik , Md Yrd ,Baş Muavinlik , Müdür Vekilliği , Kurucu Müdürlük , Müdürlük yap , bu sürede : 5 teşekkür , 2 takdir , çevre bakanlığından ödül ,2 maaşla ödül ,6 başarı belgesi 2 üstün başarı 2 aylikla ödül Veli'nin teveccühünü al seni sınava sokacam diyen bakana sınava beraber girelim diyorum.

sonuc öğretmen lere hasiyet '' dedi