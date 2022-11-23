Derince Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlediği voleybol turnuvasında heyecan sona erdi. Turnuvada, Derince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin öğretmenleri şampiyon oldu.

Derince Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlediği voleybol turnuvasında heyecan sona erdi. Turnuvada, Derince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin öğretmenleri şampiyon oldu.

24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle Derince Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde bir dizi etkinlik düzenlendi. Bu çerçevede ilçedeki okulların katılımıyla gerçekleşen Voleybol Turnuvası’nda büyük heyecan yaşandı. Derince’de görev yapan öğretmenlerin katılımıyla gerçekleşen turnuvada şampiyonluğa Derince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ulaşırken, İshakçılar İlköğretim Okulu ikinci, Yenikent Anadolu Lisesi üçüncü ve Derince Özel Eğitim Uygulama Okulu dördüncü oldu.

Yenikent Kapalı Spor Salonu’nda oynanan final maçlarını Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Karabayır, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Yusuf Yüksel, okul müdürleri, öğretmenler ve sporseverler ilgiyle takip etti. Derince Belediyesi ve Derince İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenledikleri turnuvanın final maçının ardından ise gerçekleşen törenle protokol tarafından öğretmenlere kupa ve madalyaları takdim edildi.