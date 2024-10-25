Samsun’da bir ilkokulun idareci ve öğretmenleri, öğrenciler arasındaki ’zorbalık’ içeren tutum ve davranışların önüne geçmek için 8 yıldır çalışma yapıyor. Bu çerçevede Almanya’daki okullarda gözlem yapan öğretmenler, zorbalığa karşı öğrendiklerini Samsun’da uygulayacaklar.

İlkadım ilçesinde bulunan Kazım Orbay İlkokulu idareci ve öğretmenleri, okul öğrencileri arasındaki zorbalık içeren tutum ve davranışların önüne geçmek, her türlü zorbalığı engellemek ve bu anlamda kalıcı davranış değişikliği meydana getirebilmek için insani değerlere de vurgu yaparak, 8 yıldır, okul içi çalışmalar ve projeler yürütüyor. Uzun yıllardır bu anlamda yapılan çalışmalarda her zaman olumlu sonuç elde edemeyen öğretmenler, Avrupa’daki okullarda zorbalığı önleyici çalışmaları görmek için Erasmus + KA122 SCH programına başvuru yaparak hibe almayı hak kazandı. Proje akışında okulun 14 öğretmeni Almanya’daki okullarda işbaşı gözlem faaliyeti gerçekleştirdi. Bilgi birikim, deneyim paylaşımları yaptı. Gözlemlerini okullarında meslektaşları ile paylaştı.

Kazım Orbay İlkokulu Müdürü İbrahim Baysal, proje koordinatörü Nurcan Ünsal’a, proje ekibine, kapanış programına katılan Sakarya İlkokulu Müdürü Zekeriya Keskin’e, Alparslan İlkokulu Müdürü İsmet Özdağ’a, Kavak Yaşardoğu İlkokulu Müdürü İsmail Yanar’a ve programa katılan tüm öğretmenlere teşekkür etti.