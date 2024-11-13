Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bir kirtasiye işyerinin sponsorluğunda İstanbul Tüyap Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen Uluslararası Kitap Fuarı’na ilçedeki okullarda görev yapan branş öğretmenleri fuarı gezdi.

2-10 Kasım tarihleri arasında düzenlenen fuar kapsamında yurt içi olmak üzere yurt dışından da çok sayıda yazar ve yayıncı katıldı. Fuarı gezen öğretmenler hem yazarları hem de yayıncıları yakından görme imkanı buldu.

Fuarın gezi sponsorluğunu üstlenen işyeri sahibi Levent Katırcı; "Çok verimli ve güzel fuar gezimizden kareler. Gelişen Çaycuma’ya yakışan işleri yapmaya devam edeceğiz. Burada hem yazarları hem de yayıncıları yakından gördük, inceledik. Öğretmenlerimiz bu fuar gezisinden verimli olarak Çaycuma’ya geri döndüler. Güzel ve yakışan işleri devam ettireceğiz" dedi.