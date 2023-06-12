Gazipaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Halk Eğitim Merkezinde görevli öğretmen ve merkezdeki kurslara katılan kursiyerlere “Kanser taraması” eğitimi verildi

Gazipaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen sağlık ekipleri, Halk Eğitim Merkezinde görevli öğretmen ve merkezdeki kurslara katılan kursiyerlere “Kanser taraması” eğitimi verildi. Burada öğretmen ve kursiyerlere kanser hakkında seminer veren sağlık personelleri, tüm hastalıklarda olduğu gibi kanserde de erken teşhissin hayat kurtardığına dikkat çektiler.

Gazipaşa Halk Eğitim Merkezinde yapılan faaliyet hakkında bilgi veren Gazipaşa İlçe Sağlık Müdürü Dr. Eşşe Çelik, çağımızın en çok korkulan hastalıklarından biri olan kansere karşı erken teşhis ve taramanın çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Çelik, “Müdürlüğümüzde görevli sağlık ekiplerimiz, Gazipaşa Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde öğretmenlerimizi ve kursiyerlerimizi kanser taraması hakkında bilgilendirdi” dedi.

“Kanserden korunmak herkesin hakkı”

Gazipaşa’da meme kanseri, bağırsak kanseri ve rahim ağzı kanserlerini test etmek amacıyla kadınlara smear testi yapıldığını hatırlatan Dr. Çelik, “Kanserden korunmak herkesin hakkıdır. Siz de kanserden korunmak ve kendinize uygun taramaları yaptırmak için; Toplum Sağlığı Merkezlerine (TSM) bağlı olarak hizmet veren Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) ve Aile Sağlığı Merkezleri (ASM)’ne başvurabilirsiniz” dir. Ulusal Kanser Tarama Programları hakkında daha detaylı bilgi Kanser Dairesi Başkanlığına ait web sitesinde mevcuttur. Ayrıca burada Hangi Tarama Bana Uygun? Uygulaması ile hangi kanser türünde tarama yaptırabileceğiniz ve en yakın tarama merkezleri haritada gösterilmektedir. Tüm hastalıklarda olduğu gibi, kanser hastalığı türlerinde de erken teşhis çok önemlidir ” şeklinde konuştu.