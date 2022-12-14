Malatya’da Akçadağ Anadolu Lisesi öğretmenleri, ilçenin tanıtımı için barajın üzerinde oluşturulan platformda kamera karşısına geçti. Piyano çalıp türkü söyleyen öğretmenler, görev yaptığı ilçenin tanıtımı için klip çekti

Malatya’da Akçadağ Anadolu Lisesi öğretmenleri, ilçenin tanıtımı için barajın üzerinde oluşturulan platformda kamera karşısına geçti. Piyano çalıp türkü söyleyen öğretmenler, görev yaptığı ilçenin tanıtımı için klip çekti

İlçenin tarihi turistik yerlerinde üç ay süren çekimlerinin son ayağında ise Sultansuyu Baraj göleti üzerine kurulan platformda piyano çalan öğretmenler Akçadağ için türkü söyledi. Amaçlarının ilçenin tanıtımı olduğunu kaydeden Akçadağ Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Murat Toprak, "Projemiz okulda görev yapan bir hocamızın fikri idi. Daha sonra bu fikri ilçedeki sıralı amirlerimizle görüştük ve ortak bir sonuca ulaşarak proje çalışmalarına başladık. Mali kısımda ise Akçadağ Belediyesi destek olurken, ilçenin tarihi turistik noktalarında yaklaşık üç ay süren çekimler aldık klip aşamasının son bölümlerini çekiyoruz. Amacımız ilçenin tanıtımı baktık diğer ilçeler ile ilgili benzer çalışmalar yapılmış ama Akçadağla ilgili bir çalışma yapılmamış. Biz de bir ilki gerçekleştirmek için proje başladık” dedi

Daha önce benzer projelerde yer aldığını aktaran proje ekinden fotoğraf sanatçısı Görkem Birsen ise “Projenin piyano çalma kısmını aslında Levent Vadisi’nde gerçekleştirmeyi düşünmüştük. Daha sonra barajı görünce burada çekim yapmaya karar verdik. Bölgede bulunan bir işletme sahibinde ricada bulunarak piyano için bir platform hazırlanmasını istedik. O da tabi olur dedikten sonra platform çalışmaları başladı biraz uzun sürdü ama değdi harika bir çekim oldu" ifadelerini kullandı

Öğretmenlerin gayret ve çabalarını gördükten sonra projeye katkı sunmak amacıyla baraj üzerindeki piyano sahnesi için platform oluşturduklarını belirten bölgedeki işletme sahibi Bektaş Bozdoğan da "Arkadaşlar yanımıza gelerek proje için bir platform talebinde bulundu. Gayretlerini görünce kendilerine yardımcı olduk inşallah ilçemizin tanıtımına katkımız olmuştur” diye konuştu